The Hollywood Reporter señaló que una película live action de Pac-Man ya está en desarrollo. | Fuente: Paramount/Sega/Bandai Namco

Pac-Man, el ícono de los videojuegos de Arcade de la década de los 80, regresa y no precisamente con un nuevo título, sino con una película live action que promete replicar el éxito de la adaptación cinematográfica de Sonic the Hedgehog y su secuela.

Tal como ha revelado The Hollywood Reporter en un nuevo informe exclusivo, el estudio encargado de este filme sería Wayfarer Studios (A Dos Metros de ti, It Ends With Us, Clouds) que en colaboración con Lightbeam Entertainment y Bandai Namco -propietaria de Pac-Man- ya estarían desarrollando una cinta de que combinará gráficos por computadora con actores reales.

Pac-Man se dirige a los cines

De momento, lo que ha adelantado el medio a través de su reporte es que el filme tendrá como protagonista a Pac-Man, el personaje esférico que se convirtió en todo un fenómeno cultural a mediados de los 80 por protagonizar el videojuego que lleva su mismo nombre. Desde aquel entonces, la franquicia se expandió a diversos medios con un gran número de secuelas, spin-offs, reinterpretaciones, series de televisión y mucho más.

Además, The Hollywood Reporter también señaló que esta película live action contará con una historia totalmente original a cargo de Chuck Williams, productor de la adaptación cinematográfica de Sonic the Hedgehog realizada por Paramount y Sega.

Por ahora, la cinta no tiene un título y tanto Bandai Namco como Wayfarer no han compartido detalles adicionales como una fecha de estreno tentativa u otros datos como el argumento.

Debido a la falta de información, el concepto de este live action de Pac-Man aún no queda claro. Esta imagen pertenece a la película Pixels protagonizada por Adam Sandler. | Fuente: Sony/Columbia Pictures

¿Nuevo éxito como Sonic the Hedgehog?

Si bien la información es escasa y el filme no ha sido presentado oficialmente por las compañías involucradas, los números generados por Sonic the Hedgehog y su secuela Sonic the Hedgehog 2 en el cine pueden ser un presagio de lo que le esperaría en la taquilla a un proyecto de estas características.

Si bien las adaptaciones de videojuegos a películas no han gozado de gran popularidad en el pasado, lo obtenido por el erizo azul de Sega en las salas de cine han superado toda expectativa con US$306.8 millones para la primera cinta y US$402.2 millones para su secuela.

