Stray está basado en un gato real que llegó a las puertas de un directivo del estudio desarrollador. | Fuente: Stray

Este 19 de julio, el servicio PlayStation Network para PS4 y PS5 presentó problemas de conectividad que van desde el inicio de sesión, la compra de juegos y las descargas.

Muchos usuarios reportaron no poder acceder a sus cuentas este martes ni poder descargar ‘Stray’, un juego cuyo interés ha ido creciendo en las últimas semanas.

¿Qué pasó con PlayStation Network?

Los problemas con PlayStation Network comenzaron desde pasadas las 11 de la mañana hora Perú.

Algunos usuarios de PlayStation intentan iniciar sesión en juegos multijugador y reciben mensajes de error ("No se pudo verificar la suscripción a PS Plus", "Necesitas PS Plus para acceder a esta función"), a pesar de tener una membresía activa.

Asimismo, otros mencionaron que no podían jugar en multijugador títulos como Call of Duty, Destiny 2 u Overwatch. Estos reportes llegaron desde Down Detector.

Así fue la métrica de reportes de caídas de PlayStation Network este martes. | Fuente: Down Detector

¿Un gato fue el responsable?

Curiosamente, uno de los temas más importante de este 19 de julio era el lanzamiento mundial de Stray, un videojuego independiente protagonizado por un gatito.

El título, curiosamente, iba a llegar “gratis” este mismo día para todos los suscriptores de PS Plus desde el nivel Extra, por lo que hubo una gran cantidad de personas esperando el momento adecuado para descargar el videojuego.

“Miko y Rémi, nuestro programador de gatos, trabajaron innumerables horas juntos solamente en los movimientos básicos del personaje principal, iterando y ajustando cada pequeño salto y transición para encontrar ese punto perfecto entre unas animaciones de gran aspecto y una jugabilidad divertida y receptiva. Tener gatos reales delante de nuestras narices durante todo el desarrollo fue, por supuesto, extremadamente útil en muchos sentidos”, ha señalado el estudio desarrollador BlueTwelve.

Sony no dio una razón específica de por qué hubo problemas, pero que haya un videojuego donde la mascota de internet era el protagonista e incluso podía conseguirse gratis desde este mismo día, podría ser un argumento razonable.

Actualmente, los servicios han vuelto a la normalidad.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.