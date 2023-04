Monster Hunter Now es el nuevo videojuego de Niantic Labs y Capcom para celulares. | Fuente: Niantic Labs/Capcom

Pokémon GO fue un éxito masivo que no tuvo rival durante sus primeros meses de lanzamiento. En todo el planeta, millones de personas descargaron el videojuego para móviles desarrollado por Niantic Labs basado en la franquicia de Nintendo. Ahora, la compañía se ha unido a Capcom para crear su siguiente gran proyecto: Monster Hunter Now, título inspirado en la aclamada franquicia para cazar monstruos.

Tal como señaló a través de las nuevas cuentas oficiales del videojuego, Niantic reveló que este título es un RPG con realidad aumentada, el sello del estudio que han usado en Pokémon GO y otros proyectos, que permitirá a los usuarios cazar todo tipo de criaturas fantásticas en el mundo real usando su celular, sus manos y sus pies. Esta entrega promete ofrecer una experiencia similar a la que Capcom ofrece con esta saga desde 2004.

Please check the blog for more details.https://t.co/VVSoL0rlUh#MHNow — Monster Hunter Now (@MH_Now_EN) April 18, 2023

Monster Hunter Now, la fusión entre Pokémon GO y Monster Hunter

En el tráiler presentado por las compañías detrás de este título, se puede apreciar cómo los jugadores deberán ir enfrentando y venciendo monstruos para obtener materiales con los que se fabricarán nuevas armas, armaduras y otras herramientas que no solo facilitarán su tarea, sino que también les permitirá retar a criaturas incluso más poderosas.

Haciendo uso de la geolocalización y de la ya mencionada realidad aumentada, la experiencia para cazar monstruos se trasladará al mundo real. Monster Hunter Now combinará las características más relevantes de Pokémon GO con el asombroso universo de la franquicia Monster Hunter de Capcom para convertirse finalmente en el proyecto de Niantic Labs que pueda rivalizar con su mega éxito que, si bien ya no es tan masivo como en sus inicios, aún mantiene una sólida comunidad de fans.

Los jugadores podrán disfrutar de esta experiencia en solitario o unirse en grupos de hasta cuatro miembros para lanzarse a la aventura. Monster Hunter Now estará disponible en septiembre de 2023 para dispositivos iOS y Android. No obstante, las personas interesadas podrán participar en su beta cerrada a partir del 25 de abril. Para hacerlo, basta con dirigirse a la página web oficial de Monster Hunter Now en el siguiente enlace.

Sobre Monster Hunter

Monster Hunter es una franquicia de videojuegos desarrollada y publicada por Capcom. Estos títulos del género RPG de acción ambientados en un mundo de temática fantástica se centran en el jugador, el cual es un cazador que tiene la tarea de matar o capturar monstruos gigantescos en varios entornos utilizando un arsenal de armas, armaduras y otras herramientas.

La saga inició en 2004 con el lanzamiento de la primera entrega de Monster Hunter en PlayStation 2. No obstante, el verdadero éxito llegaría posteriormente con la llegada de la versión para PlayStation Portable, la cual contó con popularidad masiva en su natal Japón. Posteriormente, llegaron nuevas entregas para diversas consolas como Nintendo Wii, Nintendo 3DS, Nintendo Wii U, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch, además de su eventual debut en PC. Según el informe financiero de Capcom presentado en octubre de 2022, Monster Hunter ha vendido más de 88 millones de unidades en todo el mundo.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.