La compañía es famosa por sus productos dedicados a videojuegos. | Fuente: Razer

La compañía de periférico y productos dedicados a videojuegos Razer expuso accidentalmente la información personal de más de 100 mil jugadores en el mundo.

De acuerdo con el investigador de seguridad Volodymyr Diachenko, estos datos de clientes se pusieron a disposición del público en su sitio web desde el 18 de agosto debido a una incorrecta configuración de los servidores.

En las muestras presentadas en el informe se detalla que las direcciones físicas y de correo, el tipo de producto y los números telefónicos de estos usuarios fueron filtrados. Se asegura que no se incluyó información de la tarjeta de crédito.

Código encontrado en la web por la filtración de datos. | Fuente: Linkedin

La respuesta de la compañía fue confirmada al portal The Verge. En una declaración enviada a Diachenko, el fabricante de hardware de juegos reconoció la mala configuración del servidor y que la filtración de datos podría exponer información personal como nombres completos, números de teléfono y direcciones de envío de los clientes, pero que "no se filtró ningún otro dato sensible", como los métodos de pago, y que solucionó el error de configuración el 9 de septiembre.

“Los clientes de Razer podrían correr riesgo de fraude y ataques de phishing dirigidos perpetrados por delincuentes que podrían haber accedido a los datos”, sentencia el especialista.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.