Sega celebra su 60 aniversario y lo está celebrando con una semana de festividades en Steam. Hay una larga lista de ofertas de muchos juegos, incluyendo Persona 4 Golden, Bayonetta y la serie Total War. También puedes hacerte con título gratuitos, como Sonic The Hedgehog 2.

Si quieres jugar a Saturn Nights Into Dreams gratis solo debes vincular tu cuenta de Steam a tu dirección de correo electrónico en un sitio que Sega creó por su aniversario. Además, recibirás acceso exclusivo a regalos semanales durante los próximos días.

Una de las sorpresas que preparó Sega por su aniversario es lanzar algunos minijuegos especialmente creados para la ocación, y que solo estará disponible por tiempo limitado en la plataforma Steam.

Entre los títulos recientes se encuentra un proyecto llamado Golden Axe: Reborn con solo un nivel, podrás agregarlo a tu biblioteca de Steam desde el 18 de octubre y solo estará disponible 24 horas.

Otro de los minijuegos es un crossover entre las franquicias Streets of Rage y Yakuza, estará disponible desde el 17 al 19 de octubre. Mientras que, Armor of Heros estará gratis desde el 15 al 19 de octubre y el shoot'em up de desplazamiento lateral Endless Zone se podrá descargar desde el 16 al 19 de este mes.

