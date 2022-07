La segunda parte del remake de Final Fantasy VII no estará disponible en PlayStation 4. | Fuente: Square Enix

La revelación de que Final Fantasy VII Remake Rebirth, la segunda parte en la trilogía de la reinterpretación del clásico RPG de Square Enix, no tendrá una versión para PlayStation 4 pese a que su precuela se lanzó originalmente en dicha plataforma no fue muy bien recibida por un gran número de jugadores. Al tanto de esto, la compañía decidió revelar el motivo por lo que esto no es posible.

En una entrevista concedida a la revista japonesa Gamer, Yoshinori Kitase -productor del videojuego y director de varios títulos de la saga incluyendo Final Fantasy VII original, reveló que hay varios factores detrás de la plataforma de lanzamiento elegida para el proyecto y su ausencia en PlayStation 4.

“Es exclusivo de PlayStation 5 por la calidad gráfica, por supuesto, así como por la velocidad de acceso al SSD. Dado que la aventura se desarrolla en un vasto mundo tras la huida de Midgar, los tiempos de carga producen un cuello de botella extremo. Pensamos que necesitábamos las especificaciones de PlayStation 5 para superar eso y recorrer el mundo cómodamente”, indicó el productor.

Final Fantasy VII Remake necesita potencia

A diferencia de PlayStation 5, la anterior consola de Sony no cuenta con un SSD (Unidad de Estado Sólido) capaz de procesar los gráficos de alta calidad a la velocidad necesaria. Este componente representa un verdadero alivio para los desarrolladores ya que les permite ser creativos y plasmar todo lo que desean en su videojuego sin preocuparse por si la plataforma podrá reproducirlo de forma óptima.

Cuando el hardware de PS5 fue presentado antes de su lanzamiento, Mark Cerny -arquitecto de la consola- mencionó que la SSD no solo reducía sustancialmente los tiempos de carga, sino que además permitía a los desarrolladores cambiar el modo en que crean sus proyectos, sobre todo con sus “mundos abiertos” que requieren de una gran capacidad de procesamiento.

La historia más importante de Final Fantasy

Final Fantasy VII representó el ascenso de la franquicia RPG a la popularidad, siendo uno de los títulos más vendidos de la saga y uno de los videojuegos de la primera PlayStation más aclamados por la crítica. Por esta razón, el desarrollo del remake está siendo cuidado minuciosamente y, según las palabras de Kitase, podrá disfrutarse incluso si el usuario no jugó la primera parte.

“De hecho, los nuevos jugadores podrían incluso disfrutar de empezar su viaje por Final Fantasy VII con Final Fantasy VII Rebirth. Cloud y sus amigos se embarcan en un nuevo viaje en este juego, y creo que las escenas que presencian tras abandonar Midgar darán a los jugadores una experiencia nueva y fresca”, mencionó.

Además, el productor añadió: “hacer la parte central de una trilogía tiene sus propios retos, pero hay muchas segundas partes clásicas en el mundo del cine que se definen por giros impresionantes de la historia y exploraciones más profundas de sus personajes. A menudo, estas segundas entregas se convierten en las favoritas de los fans”.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.