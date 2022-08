En esta experiencia basada en Super Mario 64, el jugador deberá explorar el castillo mientras es perseguido por un fantasma de la Princesa Peach. | Fuente: CM9 Animation

Super Mario 64 es uno de los videojuegos más influyentes de la historia debido a que fue uno de los primeros intentos exitosos de trasladar la jugabilidad de una exitosa franquicia nacida en el 2D al 3D. Por esa razón, sigue siendo la fuente de inspiración para que múltiples fans experimenten con nuevas propuestas basándose en su diseño y características. El más reciente es un título de horror que muy pocos habrían esperado.

“Another Princess is in our Castle” es el nombre de esta aterradora iniciativa creada por el desarrollador independiente Claudio Mondin (CM9 Animation), basándose en la premisa original de Super Mario 64, pero con un acercamiento más espeluznante.

El Castillo de Peach no está solo

En el título original, Mario recibe la carta de Peach invitándolo a su castillo para pasar una tarde juntos comiendo pastel, pero cuando llega se da cuenta de que ha sido capturada y, en su lugar, monstruos y otras criaturas han comenzado a deambular por los mundos dentro del edificio.

Algo similar ocurre en este proyecto: Mario decide regresar al Castillo de Peach para buscar pistas sobre su paradero pero grande será su sorpresa cuando se topa con un terrorífico fantasma que curiosamente conserva la apariencia de una princesa parecida a la de su amada. “Una experiencia de terror basada en Super Mario 64”, es como describe el creador a este título que, pese a lo que aparenta, no se trata de un mod para el videojuego original.

“Another Princess is in our Castle” es un proyecto independiente trabajado desde cero con una perspectiva de cámara en primera persona, a diferencia del título base y su usual cámara en tercera persona. Por ahora, este título solo cuenta con una pequeña demo jugable, pero Mondin espera convertirlo en una experiencia completa próximamente.

Por lo que se aprecia en los videos del videojuego, el objetivo de Mario será recolectar diversos objetos del castillo mientras es perseguido por el fantasma de la princesa sin descanso. A continuación, puedes ver más del título.

Una propuesta que podría terminar por Nintendo

Por ahora, lo que muchos de los fans que están entusiasmados con el proyecto temen es que Nintendo envíe una orden de “cease and desist” (cese y desista) a Claudio Mondin por su proyecto dado que infringe sus normas de copyright al usar su propiedad intelectual sin permiso y de forma no oficial.

En el pasado, ya han ocurrido varios casos de estas características, siendo algunos de los más sonados el remake HD de Super Mario 64, Pokénet, Pokémon Uranium, el tributo por el 30 aniversario de The Legend of Zelda, Ocarina of Time 2D, Zelda Maker -el cual permitía crear niveles de la saga al más puro estilo de Super Mario Maker- y AM2R, un remake de Metroid 2: Return of Samus.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.