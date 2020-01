Técnicas especiales como el "tiro de halcón" de David Everest estarán presentes en el videojuego. | Fuente: Tsuchida Production/Bandai Namco

Tras el anuncio de Captain Tsubasa: Rise of New Champions el pasado martes 21 de enero, la emoción de los fans de la franquicia no ha parado de crecer por el retorno de Los Supercampeones al mundo de los videojuegos, un hecho que la compañía desarrolladora habría tomado en consideración para planificar este título.

En una entrevista concedida al portal USGamer, Dennis Lee -director de Brand marketing de Bandai Namco- reveló que el nuevo videojuego de Captain Tsubasa fue desarrollado principalmente con Latinoamérica en mente, debido al éxito del manga/anime en la región. La decisión de liberar el título en Estados Unidos surgió luego.

“Cuando evaluamos el juego, nos dimos cuenta de que era legítimamente divertido. Por lo que, incluso si no conocen a Captain Tsubasa y sus personajes, los fans del fútbol y de los videojuegos de deportes estilo arcade también pueden disfrutarlo. Debido a esto, decidimos que no solo lo lanzaríamos en Latinoamérica” dijo Lee durante la entrevista.

El éxito de Los Supercampeones en nuestro territorio sería uno de los principales motivos para el desarrollo de este nuevo título. | Fuente: Bandai Namco

A diferencia de videojuegos como Pro Evolution Soccer o FIFA, la jugabilidad de Captain Tsubasa: Rise of New Champions es menos realista ya que no es un simulador de fútbol. Sin embargo, el valor está en el uso de la licencia del manga/anime, sus personajes y habilidades especiales que vuelven al partido en el espectáculo visual que los fans de la serie veían por televisión.

Puedes ver el gameplay del título a continuación:

Captain Tsubasa: Rise of New Champions será lanzado en algún momento del 2020 y estará disponible para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC.

