Henry Cavill dejará de ser Geralt de Rivia y el papel será tomado por Liam Hemsworth para la cuarta temporada de The Witcher. | Fuente: Netflix/AFP

The Witcher, la serie live action basada en las novelas de Andrzej Sapkowski que también inspiraron la franquicia de videojuegos desarrollada por CD Projekt Red, tendrá una cuarta temporada. Si bien esto es un alivio para los fans de esta adaptación, ésta pasará por grandes cambios para sus nuevos episodios, incluyendo el cambio de su actor protagónico: Geralt de Rivia dejará de ser interpretado por Henry Cavill.

El actor británico reconocido por interpretar a Superman en las últimas películas del Universo Extendido de DC Comics, anunció que dejaría el rol del protagonista de The Witcher después de la temporada 3 de la serie, la cual aún no se ha estrenado. Liam Hemsworth (Gale Hawthorne en los Juegos del Hambre) será quien reemplace a Cavill en el papel de Geralt, el Brujo.

“Mi viaje como Geralt ha estado lleno de monstruos y aventuras, así que colgaré mi medallón y mis espadas para la temporada 4. En mi lugar, pasaré el manto a Liam Hemsworth como el nuevo Lobo Blanco”, declaró Cavill.

El hermano de “Thor” será el nuevo Geralt de Rivia

Liam Hemsworth, hermano de Chris Hemsworth (Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel) habló sobre la oportunidad que se le está concediendo y las expectativas que tiene con este rol. “Como fan de The Witcher, estoy encantado de tener la oportunidad de interpretar a Geralt de Rivia. Henry Cavill ha sido un Geralt increíble, y me siento honrado de que me ceda las riendas y me permita coger las espadas del Lobo Blanco para el siguiente capítulo de su aventura”, dijo el actor.

“Henry, he sido un fan tuyo durante años y me ha inspirado lo que has aportado a este querido personaje. Puede que tenga que llenar unas botas muy grandes, pero estoy realmente emocionado de entrar en el mundo de The Witcher”, dijo Hemsworth en su cuenta oficial de Instagram.

¿Por qué Henry Cavill se va de The Witcher?

Desde su estreno allá por 2019, la serie de The Witcher se ganó el respeto y admiración de los entusiastas de la franquicia debido a su fiel adaptación de las novelas de Sapkowski, obra fuente que dio origen a este Universo. Laura Schmidt, creadora del show, y Henry Cavill siempre tuvieron esta idea como principal objetivo debido a su fanatismo por la saga.

Netflix, distribuidora y plataforma donde se transmite la serie, tiene muchos proyectos preparados para aprovechar esta licencia como un spinoff que llegará este mismo 2022, por lo que parece que la apretada agenda de Cavill es lo que finalmente lo llevó a tomar la decisión de dejar el rol protagónico de The Witcher.

Vale la pena recordar que Henry Cavill confirmó que volverá a interpretar a Superman en el Universo Extendido de DC junto a James Gunn como nuevo jefe de esta división de Warner Bros. La tercera temporada de The Witcher -la cual aún tiene a Cavill como Geralt de Rivia- se estrenará en verano de 2023.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.