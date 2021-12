Los seis candidatos al GOTY 2021. El ganador fue It Takes Two. | Fuente: Meristation

La noche más esperada del año para los videojuegos. The Game Awards 2021 se llevó a cabo este jueves 9 de diciembre en el Microsoft Theather de Los Ángeles y dejó como gran ganador a It Takes Two.

El título de Hazelight Studios y Electronic Arts se lució en la noche tras superar a grandes producciones como Metroid Dread (Mercury Steam / Nintendo) o Deathloop (Arkane Studios). Asimismo, se llevó el título a Mejor Multijugador y Mejor Juego Familiar del 2021.

Pero no fue el único premiado, ya que otros títulos como Forza Horizon 5 se llevaron 3 estatuillas: Mejor Diseño de Sonido, Mejor Juego de Carreras y Mejor Juego de Accesibilidad.

Deathloop también se llevó dos premios con Mejor Dirección de Arte y Mejor Dirección de Juego en la ceremonia.

Todos los ganadores de The Game Awards 2021:

Game of The Year 2021: It Takes Two

Juego con mejor dirección de arte: Deathloop

Mejor juego de carreras: Forza Horizon 5

Mejor juego de pelea: Guilty Gear -Strive-

Mejor juego de VR: Resident Evil 4 VR

Mejor juego de estrategia: Age of Empires IV

Mejor juego familiar: It Takes Two

Mejor esport del año: League of Legends

Juego con mejor dirección: Deathloop

Mejor accesibilidad: Forza Horizon 5

Juego más esperado del 2022: Elden Ring



Mejor juego activo: Final Fantasy XIV

Mejor juego de acción/aventura: Metroid Dread

Mejor creador de contenidos: "Dream"

Mejor narrativa: Marvel's Guardians of Galaxy.

Mejor juego de celulares del año: Genshin Impact

Mejor juego multijugador: It Takes Two

Mejor música: Nier Replicant Ver. 122474487139...

Mejor RPG del año: Tails of Arise

El juego del público: Halo Infinite

Mejor juego de acción: Returnal

Mejor performance: Maggie Robertston por Lady Dimitrescru en Resident Evil: Village

Mejor juego Indie del 2021: Kena: Bridge of Spirits

Mejor diseño de audio: Forza Horizon 5

Mejor evento de esports en el año: El campeonato mundial de League of Legends, Worlds 2021

Mejor juego de impacto: Life is Strange: True Colors.

