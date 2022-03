Nuevos juegos para disfrutar en marzo. | Fuente: Progamer

Este abril no tendremos tantos nuevos videojuegos como en marzo, con títulos para Nintendo Switch poblando la mayoría del calendario.

Estos son los principales videojuegos que llegarán en abril

Lego Star Wars: The Skywalker Saga (5 de abril)

Acción y aventura en un título que lleva los clásicos elementos de los juegos de Lego: un mundo amplio y humor.

Este juego promete más de 20 planetas para explorar, combates con sables láser y más de 300 personajes para desbloquear.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga se podrá jugar en Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch y PC.

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition (7 de abril)

El clásico juego de Square Enix tendrá una versión remasterizada a más de 20 años de su lanzamiento original.

Las novedades llegan en la habilidad de esquivar encuentros y una banda sonora mejorada.

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition llega para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One.

Star Wars: The Force Unleashed (20 de abril)

Este juego de aventura fue originalmente lanzado en 2008 y contará con una versión remasterizada para Nintendo Switch.

La desarrolladora Aspyr se basa en la versión de Wii para lanzar un Star Wars: The Force Unleashed refrescado.

Chernobylite (21 de abril)

Este juego situado en la zona de exclusión de Chernobyl en Ucrania estrenará su versión para las nuevas consolas PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

Nintendo Switch Sports (29 de abril)

Este juego llega con seis deportes: tenis, bowling, pelea de espadas, fútbol, vóley y bádminton.

Nintendo también agregará el golf como una actualización gratuita.

Otros videojuegos que saldrán en abril

🎮5 de abril - MLB The Show 22 para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, y Xbox Series X/S.

🎮7 de abril – The House of the Dead: Remake para Nintendo Switch.

🎮13 de abril – 13 Sentinels: Aegis Rim para Nintendo Switch.

🎮21 de abril – Pocky & Rocky Reshrined para Nintendo Switch y PlayStation 4.

🎮21 de abril – Yomawari 3 para Nintendo Switch y PlayStation 4.

🎮26 de abril – Zombie Army 4: Dead War para Nintendo Switch.