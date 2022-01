Wordle es un juego de palabras que se ha hecho viral en redes sociales. | Fuente: Wordle

Wordle es un juego de palabras en línea que se ha vuelto viral en las redes sociales en la última semana. Puedes acceder desde cualquier dispositivo con navegador de Internet, pero, al momento de escribir este artículo, no cuenta con aplicación oficial en las tiendas App Store ni Play Store.

El proyecto fue creado por un ingeniero de software Josh Wardle, quien creo el prototipo en 2013 y que, producto de la pandemia, lo terminó de desarrollar porque a su pareja le gusta los juegos de palabras. El juego tiene versión en inglés y, recientemente, en español.





¿Cómo jugar Wordle?

El juego tiene una mecánica simple. Cuentas con seis oportunidades para adivinar la palabra del día que consta de cinco letras. Vas descartando, escribiendo al azar y el juego resaltará qué letra es parte de la palabra secreta.

Cuadros amarillos y verdes

Cuando escribes una palabra y una letra se resalta en verde, quiere decir que esa letra está en la misma columna de la palabra secreta.

En cambio, si se resalta en amarillo, significa que la letra es parte de la palabra secreta pero no está en esa columna. Las letras grises no forman parte de la palabra secreta. Una vez terminado, hayas acertado o no, tendrás 9 horas para volver a intentarlo.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.