El juego estará disponible el próximo 16 de julio. | Fuente: Nintendo

Nintendo ha anunciado The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, un remaster del videojuego de 2011 de la consola Nintendo Wii, ahora para Nintendo Switch.

Tras anunciar que no había mayores noticias sobre la secuela de Breath of the Wild, la compañía presentó esta versión HD por el décimo aniversario del videojuego original.

Adaptación

Como se recuerda, este juego de Wii experimentaba con el sistema Wii Motion Plus para el control del personaej y, para esta edición, se busca adaptar al control de movimiento de los Joy-Con de la consola estándar. Sin embargo, para la versión Lite, también es posible jugar solo con los botones.

Asimismo, y como motivo de los 35 años de la franquicia, se presentó un par de Joy-con azules con motivos de la Espada Maestra.

Un par de mandos Joy-Con inspirados en la Espada Maestra y el escudo hyliano se pondrán a la venta el 16 de julio, el mismo día que The Legend of #Zelda: Skyward Sword HD.#NintendoDirect pic.twitter.com/TVrcTJlBPO — Nintendo España (@NintendoES) February 17, 2021

El videojuego saldrá a la venta el 16 de julio para Switch y Switch Lite a 60 dólares.

