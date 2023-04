La consola especial de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom fue filtrada meses antes de su presentación oficial. | Fuente: Nintendo

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es uno de los videojuegos más esperados no solo por los fans de esta aclamada franquicia y los usuarios de Nintendo Switch, sino por los fans de la industria en general. Este título volverá a marcar un hito en lo que al catálogo de la consola híbrida respecta y es por eso que la compañía no iba a dejar pasar la oportunidad de lanzar una edición especial de la misma con temática de esta obra.

Sin embargo, la revelación de esta consola especial se vio empañada por un problema que cada vez se ha vuelto más presente en este mercado: las filtraciones. Días antes de que se presentara de forma oficial, un usuario de Reddit reveló el aspecto de la máquina y, según lo que reportó el portal Kotaku, dicha persona fue un empleado de la cadena de tiendas de videojuegos GameStop identificado como Mike.

Nintendo y GameStop toman represalias contra el filtrador

Tal como señala el informe, la cadena GameStop tomó medidas contra su trabajador y optó por despedirlo debido a que incumplió con la normativa y las políticas de la compañía. Mike, el trabajador involucrado en el caso, aparentemente compartió una fotografía de la Nintendo Switch especial de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom que tomó de la base de datos del inventario de la empresa.

Aproximadamente dos semanas después de la presentación de esta consola, Mike terminó siendo despedido el 11 de abril y es que, al parecer, Nintendo se encargó de rastrear la filtración mediante todos sus recursos disponibles para hallar al culpable. La firma nipona localizó al ahora ex trabajador al consultar sus cuentas de Reddit y redes sociales asociadas y “exigió a GameStop el despido del empleado por la filtración”.

Debido a que no pensó que se metería en problemas por su acción, Mike realmente no trató de ocultar las huellas de la filtración, lo que facilitó que la compañía pudiera rastrearlo.

Imagen que filtró el empleado de GameStop. | Fuente: Reddit

Sobre la Nintendo Switch de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Al tratarse de la versión OLED de la consola híbrida, la Nintendo Switch especial de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom incluye todas las características de la reedición del sistema como son un soporte ancho ajustable, una base con puerto LAN incorporado, 64 GB de almacenamiento interno y audio mejorado tanto para el modo portátil como para el de sobremesa. Además, cuenta con una pantalla OLED de 7 pulgadas, más grande y con mejor contraste de colores que el del primer modelo.

Por supuesto, el detalle más resaltante es que cuenta con diseños alusivos a la siguiente entrega de la franquicia The Legend of Zelda, la cual se lanzará el 12 de mayo de 2023, en su base, joycons y en la parte trasera de la tableta. Si bien esta nueva entrega toma como base a Breath of the Wild, cuenta con una nueva historia y los suficientes cambios en su jugabilidad para ser considerada como una auténtica secuela del ganador al “juego del año” de 2017.

