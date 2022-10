Mario + Rabbids Sparks of Hope está disponible desde el pasado 20 de octubre en exclusiva para Nintendo Switch. | Fuente: Ubisoft/Nintendo

No cabe duda de que cuando Mario + Rabbids Kingdom Battle fue anunciado, muchas personas se preguntaban si este singular crossover entre las franquicias de Nintendo y Ubisoft estaría a la altura de la circunstancias. No obstante, el excelente trabajo de los desarrolladores de los estudios Milán y París de la compañía francesa dio tan buenos resultados que no solo logró vender millones de copias, sino que además justificó la creación de su secuela: Mario + Rabbids Sparks of Hope.

Desarrollado por los dos mismos estudios de la precuela cinco años después de su lanzamiento original, este videojuego reúne nuevamente a los dos íconos del gaming para embarcarlos en una aventura épica, divertida y sumamente gratificante que no sólo resulta atractiva para los fans de Mario, Rayman o los Rabbids, sino también a los entusiastas acérrimos del género RPG táctico.

A continuación, te explicamos porque Mario + Rabbids Sparks of Hope no solo es una excelente secuela que logra mantener la calidad de Kingdom Battle, sino también uno de los mejores videojuegos exclusivos de Nintendo Switch que han sido lanzados este año 2022.

Mario + Rabbids Sparks of Hope lleva a un nuevo nivel la calidad de las cinemáticas que ya exhibía Kingdom Battle. | Fuente: Ubisoft/Nintendo

Una travesía espacial para acabar con el mal

Los eventos de Sparks of Hope transcurren un tiempo después de los de Kingdom Battle. Mario, Luigi, Peach y sus contrapartes Rabbids se encuentran reunidos en el Reino Champiñón para disfrutar de un tiempo de relajo, pero todo cambia con la llegada de unas misteriosas fuerzas. Tras un enfrentamiento contra estos enemigos, los protagonistas descubren que se trata de Cursa, una maligna entidad espacial que busca adueñarse del Universo.

Para lograr su cometido, Cursa busca infestar todos los planetas con una sustancia conocida como ascoridad, la cual provoca efectos caóticos en los entornos donde se encuentra. Además, las huestes de la villana están buscando a los Sparks -fusiones entre los Lumas que aparecieron en Super Mario Galaxy y los Rabbids- ya que albergan la energía necesaria para expandirse por todo el cosmos.

La misión de Mario y el resto de los protagonistas será viajar a todos los planetas afectados por Cursa para eliminar a su poderoso esbirro de turno y erradicar toda la ascoridad del lugar, hallando y protegiendo a los Sparks en el proceso para evitar que caigan en las garras del enemigo.

La historia de Mario + Rabbids es bastante sencilla, algo propio de los medios enfocados a un público infantil, pero tiene la suficiente cuota de acción y humor como para mantener la atención de todas las personas que aprecien un videojuego de estas características. Los Rabbids siguen siendo un gran alivio cómico para la plétora de situaciones presentes en el argumento y su química con los personajes de la franquicia Super Mario es como para quitarse el sombrero.

Los nuevos personajes que se incorporan al ya clásico plantel de Mario, Luigi, Peach, Rabbid Mario, Rabbid Luigi y Rabbid Peach también suman mucho a la experiencia ya que mantienen la dinámica de dotar de comicidad situaciones que podrían resultar más serios si estuvieran ausentes. Ver interactuar a Bowser, Edge y Rabbid Rosalina con el elenco de la entrega pasada no tiene pierde.

Otro aspecto que ha recibido un mayor nivel de producción en esta secuela son las cinemáticas, las cuales presentan un nivel de calidad muy superior al de las de Kingdom Battle sin desmerecerlas. Las tomas y la cinematografía en general acompañada de un mejor uso de la iluminación le brinda a las cinemáticas un nivel de detalle que no tenían en la anterior entrega. Puede que sea gracias a que el escenario ahora es netamente espacial y eso le confiere un grado más alto de epicidad, pero es importante destacarlo.

El nuevo elenco de personajes jugables de Mario + Rabbids Sparks of Hope. | Fuente: Ubisoft/Nintendo

Más frenesí y estrategia en los combates tácticos

Mario + Rabbids Sparks of Hope es un RPG táctico con una jugabilidad bastante inspirada en la serie XCOM. Sin embargo, a diferencia del antes mencionado, posee un combate mucho más simplificado para resultar atractivo para las masas y no tan abrumador. Por supuesto, esto no quiere decir que los fans de los videojuegos de rol y la estrategia no se den por servidos con este título ya que tiene su propia variedad de mecánicas y un gameplay que puede resultar muy profundo según el nivel de dificultad elegido.

Para empezar, el combate retiene muchas de las características que ya tenía Kingdom Battle: tres personajes jugables deben moverse por el campo de batalla para eliminar a todos los enemigos presentes utilizando sus respectivas armas de fuego -cada una con características muy particulares- o a puño limpio. Los miembros del grupo que el jugador controla también tienen sus propias habilidades especiales, fortalezas y debilidades.

La calidad cinemática de la cámara de Mario + Rabbids Sparks of Hope durante la jugabilidad es impresionante. | Fuente: Ubisoft/Nintendo

En nuestro turno, podemos mover a cada uno de nuestros personajes libremente por el escenario siempre tratando de provocar daños a los oponentes y mantenernos cubiertos detrás de un bloque o pared para evitar que nos ataquen. A diferencia de la entrega pasada, ahora no estamos limitados por cuadrículas, sino por una cierta cantidad de metros que los combatientes pueden recorrer cada turno.

La variedad de movimientos que cada personaje puede hacer es amplia y se limita a dos por turno: disparar el arma de fuego contra el enemigo (lo cual evitará que el personaje se pueda mover), usar un poder intrínseco del personaje, utilizar un objeto o usar la habilidad de un Spark, la cual puede tener diversos efectos según el que se tenga asignado.

También hay otras acciones que se pueden realizar sin consumir nuestros puntos como usar a otro personaje como trampolín para saltar y planear por un breve instante o embestir a enemigos cuerpo a cuerpo para provocarles daños y eliminarlos rápidamente. Todos estos ingredientes conforman un gameplay que puede sonar sencillo sobre el papel, en realidad tiene un grado de complejidad muy interesante cuando notas que puedes combinarlos de diversas formas para obtener una amplia variedad de resultados.

Una muestra del combate de Mario + Rabbids Sparks of Hope. | Fuente: Ubisoft/Nintendo

A medida que vayamos progresando en la aventura, iremos consiguiendo más Sparks y podremos aumentar el nivel de las habilidades de nuestros personajes para poder crear combinaciones de lo más devastadoras que solo estarán limitadas por nuestra creatividad e ingenio. Dominar esto será primordial ya que Mario + Rabbids ofrece una buena cuota de de desafío en su nivel intermedio y ni qué decir de su nivel demandante.

Los combates obligatorios ligados a la historia principal del videojuego pondrán a prueba nuestros conocimientos del sistema y todas sus mecánicas, pero esto no aplica también a los combates normales que podremos ir librando por los escenarios de los planetas. Estos son mucho más sencillos y no tienen mucha ciencia detrás, por lo que podremos terminarlos simplemente destruyendo todo lo que se nos cruce en nuestro camino.

Esto puede resultar un tanto decepcionante ya que una experiencia más balanceada en estas peleas habría sido genial. Sin embargo, Sparks of Hope lo compensa con combates obligatorios de altísimo nivel y unos combates contra jefes finales que sacan a relucir todas sus bondades en lo que a gameplay se refiere.

Los distintos planetas de Mario + Rabbids Sparks of Hope albergan una enorme variedad de misiones secundarias. | Fuente: Ubisoft/Nintendo

Además, a diferencia de lo que ocurría con la precuela, en este título tenemos mucho más contenido secundario por realizar ya que podremos explorar libremente los planetas una vez que hayamos terminado con las barreras de ascoridad de Cursa (o sea, los enfrentamientos obligatorios antes mencionados). Mediante estas misiones podremos hallar más Sparks, objetos y hasta puntos de experiencia con tareas tan diversas como buscar a personajes en el mapa, resolver rompecabezas y otras más.

Completar la historia principal puede tardar entre 25 a 30 horas, pero si quieres sacarle el máximo provecho al videojuego y disfrutar de todo el contenido secundario que tiene, puedes llegar a pasar muchas más decenas de horas adicionales explorando los distintos planetas presentes en el videojuego.

El Universo fusionado de Mario y Rabbids en todo su esplendor

En lo que respecta al apartado gráfico, Mario + Rabbids Sparks of Hope tiene un estilo muy similar al de su antecesor pero, artísticamente hablando, la estética cambia ligeramente debido a la naturaleza espacial de la aventura. Como bien mencionamos, las cinemáticas se han visto repotenciadas en esta secuela, pero otros detalles como los efectos visuales, los modelos 3D y animaciones de los personajes así como también la interfaz han recibido varias mejoras.

El estilo caricaturesco de Mario y los Rabbids sigue fusionándose a la perfección y ahora los enemigos que aparecen en los varios mundos del videojuego incluso tienen diseños más extravagantes que le sientan como anillo al dedo.

Técnicamente hablando, Sparks of Hope corre a 30 cuadros por segundo con una resolución de 900p si la Nintendo Switch está en su base. Si la tenemos en modo portátil, corre a 30 cuadros por segundo con una resolución de 612p. No detectamos caídas de frames destacables y, si bien no estamos ante un título que va a 60 cuadros por segundo, esto no molesta en lo absoluto debido al género del videojuego y su aspecto visual.

Los protagonistas iniciales de Mario + Rabbids Sparks of Hope se embarcan en la gran aventura para vencer a Cursa. | Fuente: Ubisoft/Nintendo

Una banda sonora con grandes nombres

La banda sonora de Kingdom Battle se llevó varios aplausos de la crítica y el público debido al excelente trabajo de Grant Kirkhope, legendario compositor notable por su trabajo en Banjo-Kazooie, GoldenEye 007 y Perfect Dark, por mencionar solo algunos. Para Sparks of Hope, el británico retoma su rol pero esta vez lo acompañan dos profesionales a su altura: Yoko Shimomura (Kingdom Hearts, Street Fighter II, Xenoblade Chronicles) y Gareth Coker (saga Ori).

Con esta alineación, el soundtrack de Sparks of Hope no podría ser nada más que excelso, con una variedad de piezas a la altura de estos compositores que ya tienen sus nombres grabados en el panteón de la música de videojuegos. Si tuviéramos que destacar sólo algunos, serían The Galaxy Awaits, Icy Battle Ballet, The Liberation of Sparks, Prologue - On the Back of the Darkmess Manta, Ride Out the Storm y For the Galaxy!.

¿Vale la pena Mario + Rabbids Sparks of Hope?

Mario + Rabbids Sparks of Hope continúa demostrando porque Nintendo tomó la decisión correcta al permitirle a Ubisoft utilizar su tan atesorada franquicia bajo estrictos parámetros. Al igual que su predecesor, el título exude calidad en todos sus apartados, toma las ideas que llevaron a Kingdom Battle al éxito y las expande a nuevos niveles para crear una jugabilidad de gran complejidad oculta bajo su épica y divertida historia y sus simpáticos personajes.

Con una banda sonora de lujo como cereza sobre el pastel, Mario + Rabbids Sparks of Home no solo es un extraordinario RPG táctico a la altura de las dos grandes franquicias que une, sino también uno de los mejores videojuegos del catálogo de exclusivos para Nintendo Switch en lo que va del 2022. Con Bayonetta 3 y Pokémon Escarlata y Púrpura en el horizonte, no cabe duda de que es un gran momento para tener la consola híbrida de la gran N en casa.

Mario + Rabbids Sparks of Hope es uno de los mejores videojuegos exclusivos que puedes encontrar en Nintendo Switch este 2022. | Fuente: Ubisoft/Nintendo

