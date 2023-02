Arabia Saudita destinó más dinero de sus arcas a comprar acciones de Nintendo, Electronic Arts y Take-Two Interactive. | Fuente: Nintendo/AFP

Arabia Saudita sigue demostrando su gran interés en la industria de los videojuegos de la mejor forma que conoce: a través de su dinero. Por medio de su Fondo de Inversión Pública, el Gobierno de este país invirtió aún más en Nintendo hasta que finalmente se apoderó del 8.26% de las acciones de la compañía nipona. Días antes, la nación destinó una fuerte suma de dinero para tomar el 7.08% de las acciones, pero volvió a abrir sus arcas para comprar aún más acciones.

Según lo que señala un reporte de AP, vía Eurogamer, Arabia Saudita ha pasado a convertirse en el mayor inversor externo de Nintendo con esta nueva transacción aunque la firma nipona dueña de franquicias como Super Mario y The Legend of Zelda aún no se ha pronunciado respecto a la segunda ronda de inversión este Gobierno durante la misma semana.

Arabia Saudita sigue apostando por los videojuegos

Además de inyectar una nueva gran cifra a Nintendo, Arabia Saudita también destinó parte de sus arcas a adquirir más acciones de otras empresas destacadas de la industria de los videojuegos como Electronic Arts y Take-Two Interactive. La nación ya había invertido en estas compañías anteriormente, comprando un 5,1% de las acciones de EA en febrero de 2021. Ahora, el país del Medio Oriente conserva un 5.8% del total del estudio responsable de FIFA.

Por otra parte, la inversión en Take-Two Interactive -empresa dueña de Rockstar Games y distribuidora de los videojuegos del estudio como Grand Theft Auto- también alcanzó un nuevo máximo. Tras abrir su cartera esta semana, Arabia Saudita incrementó su participación en esta compañía de 5.3% a 6.8%. Al igual que con Nintendo, ni Electronic Arts ni Take-Two Interactive han emitido comunicados respecto a esta operación.

Arabia Saudita busca expandirse en la industria de los videojuegos

Es un hecho que los videojuegos son un negocio cada vez más rentable y es por eso que, conscientes del enorme potencial que trae consigo este mercado, Arabia Saudita no escatima en gastos para seguir expandiendo su influencia por la industria. Anteriormente, este país inyectó millones de dólares para el desarrollo de los esports ya que tienen planeado crecer en este mercado competitivo.

Además, Arabia Saudita ha ido invirtiendo en cada vez más compañías destacadas del rubro aunque algunas veces sus acciones han sido pasadas por alto. En la actualidad, el país del Medio Oriente cuenta con una parte de las acciones de Embracer Group, Activision Blizzard, Capcom y ya es prácticamente dueño de SNK, estudio detrás de videojuegos de lucha como King of Fighters y Samurai Shodown.

Uno de los principales objetivos de Arabia Saudita en esta industria es adquirir un estudio desarrollador de videojuegos líder y así expandirse aún más.

