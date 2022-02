El Nintendo Direct tendrá una duración de 40 minutos. | Fuente: Nintendo

Nintendo ha anunciado por sorpresa un nuevo Nintendo Direct para este miércoles 9 de febrero por la tarde.

NIntendo ha señalado que este evento digital será de 40 minutos y estará dedicado a los principales juegos que llegarán a la consola Nintendo Switch en la primera mitad de 2022.

Dentro de los juegos conocidos para estas fechas están Triangle Strategy, el juego de rol táctico de Artdink y Square Enix que se estrenará el 4 de marzo y Kirby y la tierra olvidada, la aventura de plataformas tridimensional que se lanzará el 25 de marzo.

Por otro lado, hay otros títulos sin fecha de lanzamiento que pueden ser vistos en el Direct como: Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, Splatoon 3, Bayonetta 3, Mario + Rabbids Sparks of Hope, y por supuesto, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

No te pierdas el 9 de febrero a las 23:00 (hora peninsular) una nueva presentación #NintendoDirect, con unos 40 minutos de información centrada en juegos que llegarán a #NintendoSwitch en la primera mitad de 2022.



Síguela aquí 🎥: https://t.co/fSAvk3n7TB pic.twitter.com/G26oH0cHYW — Nintendo España (@NintendoES) February 8, 2022

Horarios del Nintendo Direct para Latinoamérica

México, Costa Rica, El Salvador y Guatemala : 04:00 p. m.

: 04:00 p. m. Perú, Ecuador, Colombia y Panamá : 05:00 p. m.

: 05:00 p. m. Bolivia, Venezuela, Paraguay y Chile : 06:00 p. m.

: 06:00 p. m. Argentina y Uruguay: 07:00 p. m.

¿Dónde ver el Nintendo Direct?

El evento podrá ser visto a través de los canales oficiales de Nintendo, especialmente en YouTube.

