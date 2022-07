La compañía busca incursionar de lleno en la animación. | Fuente: Nintendo

Nintendo ha comprado su propio estudio de animación con la esperanza de renombrarlo Nintendo Pictures.

La compañía japonesa compró a la empresa japones Dynamo Pictures, la cual, si todo va bien, será parte de Nintendo oficialmente desde el 3 de octubre.

Animación de Nintendo

De acuerdo con Nintendo, la esperanza es que Dynamo Pictures es que pase a llamarse Nintendo Pictures.

Su objetivo es fortalecer su capacidad de producción de "contenido visual" destacando sus licencias y personajes.

La adquisición se produce cuando Nintendo se prepara para el lanzamiento cinematográfico más importante en años; una película animada basada en la franquicia Super Mario Bros. protagonizada por Chris Pratt. En 2019 se lanzó una adaptación de acción en vivo de Detective Pikachu basada en la franquicia Pokémon.

El historial de Dynamo Pictures

La compañía de animación ya ha trabajado en algunas obras interesantes.

En series, Dynamo Pictures ha trabajado en Ghost in the Shell: SAC 2045 y Yuri on Ice; en películas como Kingslaive Final Fantasy XV y Aya and the Witch; videojuegos, Final Fantasy XIII-2 y Metroid: Other M; además de cortometrajes como Pikmin Short Movies.

Sin embargo, la compañía también ofrece servicios de captura de movimiento y lo ha hecho con proyectos como Death Stranding.

