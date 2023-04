Super Mario Bros. La Película se emitió por televisión argentina aparentemente sin autorización, sorprendiendo a todo el mundo. | Fuente: Nintendo/Illumination

Super Mario Bros. La Película sigue rompiendo récords de taquilla alrededor del mundo y, pese a solo tener unas semanas de estrenada y a que la crítica especializada la calificó duramente, la producción animada de Nintendo e Illumination se encamina a ser uno de los mayores éxitos del cine en 2023. Es precisamente esta popularidad lo que ha provocado que la transmisión del filme por televisión y de forma gratuita cause tanta conmoción en redes sociales.

El pasado 16 de abril, el canal de televisión pública de Argentina GenTV transmitió la película, dejando perplejos a todas las personas que tuvieron la oportunidad de presenciar este hecho. A través de Internet, decenas de memes y clips de usuarios que pudieron capturar de la película cuando el canal la pasó no tardaron en hacerse virales y hasta la misma cadena se burló de la situación a través de sus cuentas en redes sociales.

Según lo que señalaron algunos usuarios de Argentina y la misma empresa en sus cuentas, GenTV funciona como una cadena de televisión con la que la audiencia puede contactarse para solicitar las películas que desean ver. Anteriormente, el canal transmitió películas de Marvel y algunas otras que se estrenaron recientemente.

¿Se avecina una nueva demanda de Nintendo?

Lo que más sorprende de esta situación es que el hecho de que la cadena de televisión haya decidido transmitir Super Mario Bros. La Película puede traerle graves problemas legales con Nintendo, la cual es ampliamente conocida por demandar rápidamente a aquellos que atentan contra sus propiedades intelectuales.

Si bien esto aún no ha sido confirmado, la naturaleza de las publicaciones de GenTV en redes sociales indican que el canal argentino no contaba con la autorización de la Gran N para hacer esta transmisión. Es importante recordar que las películas que se estrenan recientemente tienen un tiempo de vida en cartelera y luego, las productoras detrás de ellas, negocian sus licencias para plataformas de streaming y canales de televisión. Definitivamente este proceso no se hace en tan solo unos días y menos cuando el filme tiene tan poco tiempo en cartelera.

Nintendo no estará contento con esto

De momento, Nintendo no se ha pronunciado públicamente respecto a la transmisión sin autorización de su película por televisión, pero lo cierto es que, de confirmarse que no se tuvo el permiso respectivo, GenTV estaría afrontando una demanda de la compañía de videojuegos.

Como bien señalamos, Nintendo es una de las empresas más recelosas con sus derechos de autor y, en el pasado, se ha visto involucrada en polémica por enviar cartas de cese y desista o de plano demandar a creadores de contenido u otras personas por realizar proyectos con sus franquicias sin autorización.

