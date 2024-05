Nintendo pone fecha límite para anunciar a la sucesora de la Nintendo Switch

Nintendo ha confirmado que anunciará “pronto” a la sucesora de su exitosa consola Nintendo Switch.

“Haremos un anuncio sobre la sucesora de Nintendo Switch dentro de este año fiscal”, indicó Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, a través de la cuenta de X de la compañía.

La fecha tentativa es por demás flexible para Nintendo, ya que el presente año fiscal para la compañía culmina en marzo de 2025.

Recientes reportes indicaron que la sucesora de la Nintendo Switch movió su fecha de lanzamiento de diciembre de 2024 a inicios de 2025.

La Nintendo Switch ya está de salida

“Serán más de nueve años desde que anunciamos la existencia de Nintendo Switch en marzo de 2015”, recordó Furukawa.

La consola de Nintendo innovó al brindar una experiencia tanto móvil como la de una consola tradicional.

Nintendo introdujo dos versiones más: Nintendo Switch Lite y Nintendo Switch OLED, pero el hardware de la consola (que nunca fue el más potente) ya empieza a mostrar su edad.

El más reciente reporte financiero de Nintendo revela que las ventas de Nintendo Switch descendieron un 12.6% año a año.

Diapositiva de la presentación de los resultados financieros de Nintendo.Fuente: Nintendo

Esto también afectó a los juegos, donde las ventas bajaron en 6.7%. El juego más exitoso del año fiscal culminado en marzo de 2024 fue The Legends of Zelda: Tears of the Kingdom, sumando 20.61 millones de unidades vendidas.

Shuntaro Furukawa además aclaró que la compañía tendrá un Nintendo Direct en junio para anunciar los juegos para la Nintendo Switch en la segunda mitad de 2024 y que en este no se mencionará a la sucesora de la Nintendo Switch.