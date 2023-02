La serie de Netflix está siendo realizada bajo la técnica de stop-motion. | Fuente: The Pokémon Company

The Pokémon Company ha celebrado el Día de Pokémon 2023 con una gran cantidad de anuncios respecto a la franquicia más taquillera del entretenimiento.

A través de una transmisión en vivo, los fanáticos pudieron conocer noticias sobre actualizaciones para Pokémon Escarlata y Púrpura, una noticia muy esperada sobre Pokémon Sleep y una próxima serie de Netflix llamada Pokémon Concierge.

Una serie stop-motion

Netflix lanzará una serie stop-motion llamada Pokémon Concierge. Esta producción ampliará este universo aunque no hay mayores detalles al respecto, más allá de las primeras imágenes protagonizadas por un Psyduck.

Pokémon Escarlata y Púrpura

Llegan nuevos Pokémon Paradoja a Pokémon Escarlata y Púrpura.

Walking Wake, que es un Pokémon brillante parecido a un toro, aparecerá en la versión Escarlata. Un Pokémon llamado Iron Leaves, que parece un ciervo, estará en Pokémon Púrpura.

Para mitad y finales de año, asimismo, llegarán dos DLC para el juego.

En “The Teal Mask”, los jugadores visitarán la tierra de Kitakami como parte de un viaje escolar. En la segunda parte del DLC, “The Indigo Disk”, los jugadores serán estudiantes de intercambio en Blueberry Academy y dos nuevos Pokémon legendarios llamados Ogrepon y Terapagos, se harán presentes.

Pokémon Sleep

Después de años de espera, Pokémon Sleep llegará a celulares.

Funcionando junto a Pokémon GO, es una app que te recompensará por dormir bien. Medirá, registrará y analizará tu sueño con el fin de “investigar” los estilos de sueño de varias criaturas.

La transmisión en vivo también reintrodujo el accesorio Pokémon GO Plus, que se puede usar con Pokémon GO y con Pokémon Sleep. Es un pequeño dispositivo con forma de PokéBall que puedes dejar en tu almohada por la noche (para ayudarte en Pokémon Sleep), o llevar en un bolso durante el día para atrapar Pokémon automáticamente en Pokémon GO.

El campeonato mundial Pokémon

El Mundial de Pokémon se llevará cabo por primera vez en Japón del 11 al 13 de agosto en Yokohama.

