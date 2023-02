El traje de gato de Mario estará presente en la película animada a cargo de Nintendo e Illumination. | Fuente: Nintendo/Illumination

The Super Mario Bros. Movie continúa generando gran expectativa entre los fans de la icónica mascota de Nintendo y los entusiastas de los videojuegos en general. Cada vez que un nuevo adelanto es liberado, Internet no puede evitar hablar del filme para desentrañar todas las referencias y secretos que alberga. Por supuesto, el más reciente tráiler de la cinta no sería la excepción y ya ha causado revuelo entre todos los que esperan su estreno.

A través de las principales redes sociales de Nintendo e Illumination, estudio de animación responsable de Mi Villano Favorito y Minions que está a cargo de la cinta, se compartió un nuevo tráiler de la película de Super Mario en donde, pese a los escasos segundos que dura, se pueden apreciar nuevos detalles que serán vitales para comprender la escala de este proyecto.

“Mario gato” y Donkey Kong se enfrentan

Este nuevo adelanto se centra en el combate que tendrán Mario y Donkey Kong, uno de los primeros archienemigos en la historia del fontanero bigotón. Para conmemorar esa rivalidad que existió desde la incursión de estos dos personajes en las Arcades, ambos lucharán en algún punto de la película y lo harán al más puro estilo de Super Smash Bros, la franquicia de juegos de lucha de Nintendo.

En el avance, Mario llega a un coliseo donde la arena de combate no es más que una plataforma bidimensional con otras pequeñas plataformas flotantes. Este escenario recuerda a los que están presentes en la saga de Nintendo donde los personajes más populares de los videojuegos luchan entre sí.

Por si fuera poco, el tráiler también hace hincapié en que uno de los power-ups más recientes de Mario también estará en esta aventura. El traje de gato, mostrado por primera vez en Super Mario 3D World, será utilizado por el protagonista en esta pelea con resultados épicos y también jocosos.

La película de Mario se perfila como lo más esperado del año

The Super Mario Bros. Movie, se estrenará el próximo 7 de abril de 2023 y Universal Pictures será la encargada de distribuirla en todo el mundo. En su primer adelanto, Nintendo e Illumination revelaron que el compositor Brian Tyler (Last Call, Avengers: Age of Ultron) se unió a Koji Kondo, el mítico creador de la música de Super Mario y The Legend of Zelda, para desarrollar la banda sonora de la película.

En lo que respecta al elenco, Nintendo reveló anteriormente a los actores y actrices que prestarán sus voces para sus icónicos personajes. Entre ellos están los siguientes:

Chris Pratt como Mario

Anya Taylor-Joy como Peach

Charlie Day como Luigi

Jack Black como Bowser

Keegan-Michael Key como Toad

Seth Rogen como Donkey Kong

Fred Armisen como Cranky Kong

Kevin Michael Richardson como Kamek

Sebastian Maniscalco como Foreman Spike

