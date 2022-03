Esta imagen del nuevo adelanto ha causado extrañeza en los fans. | Fuente: Nintendo

La esperada secuela de ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ no llegará este año y se retrasa hasta la primavera (otoño para este hemisferio) del 2023.

Así lo confirmó Nintendo a través de un video protagonizado por el productor de la serie Eiji Aonuma.

Aún con poca información

Como suele ser el caso con tales retrasos, Nintendo no ofreció muchos detalles. Aonuma dijo que la compañía decidió "extender un poco nuestro tiempo de desarrollo" y se disculpó con aquellos que estaban ansiosos por jugar los nuevos juegos.

El video también ofreció un vistazo rápido a la jugabilidad para el próximo lanzamiento, con un gran enfoque en cómo se llevará a cabo esta aventura en los cielos sobre Hyrule, así como en el suelo. No fue muy diferente de lo que vimos en el primer avance oficial del juego que se lanzó en el E3 2021, pero al menos es un buen repaso de lo que tenemos que esperar.

Sin embargo, un detalle que llamó la atención es una escena en la que Link sostiene una versión bastante distinta de la icónica Master Sword.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild está considerado por muchos como uno de los mejores juegos de la historia y todo un referente en los mundos abiertos desde su lanzamiento el 3 de marzo de 2017 en Nintendo Switch y Wii U. Desde entonces y a fecha del 31 de diciembre de 2021 ha vendido más de 25,80 millones de copias solo en la versión de Switch.

