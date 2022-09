Desarrollado por Insomniac Games en colaboración con Marvel, Marvel’s Spider-Man Remasterizado te presenta a un Peter Parker experimentado que lucha contra grandes criminales e icónicos villanos en la Nueva York de Marvel. | Fuente: Insomniac Games

Cada día es mejor para ser un jugador en PC. Increíblemente, la línea de exclusividad se borra poco a poco. Microsoft se está dedicando a hacer todos sus exclusivos disponibles en computadoras y ahora Sony, por no quedarse atrás, le ha seguido la movida.

Este puede ser un suceso que a algunos jugadores de consola no les puede gustar mucho. Pero, para el jugador de PC, es un regalo por el que, definitivamente, nadie se va a quejar. Marvel’ Spider-Man Remastered es algo que parecía imposible. Sin embargo, el clásico instantáneo de parte de Insomniac Games por fin está fuera de consolas y ahora todo es posible.

Por Julio Salas 'Kloj', miembro de Progamer Podcast

Una nueva versión, ¿pero qué contenido trae?

Marvel’s Spider-Man Remastered es un port del juego original de Playstation 4, aunque esto es más que obvio. Eso significa que vamos a tener la misma experiencia, la misma increíble campaña del original y las mismas asombrosas mecánicas de movimiento con la telaraña.

Pero el juego ha crecido en contenido a través del tiempo, así que la pregunta que siempre existe es: ¿obtendremos lo mismo en esta versión? Para esto, se puede decir que viene con el juego original y no con la secuela de Miles Morales. Antes que dejes de leer, sí traer el DLC de ‘The City Never Sleeps’ para misiones extra.

Lo que también viene en el juego es el largo elenco de skins que Peter Parker puede usar. Estos incluyen favoritos como: el traje de ambas las películas de Tobey Maguire y Andrew Garfield, los trajes de las películas del universo extendido de Marvel, otras variaciones como Spider Punk y el resto de los disfraces DLC. Definitivamente, aquí, han puesto todo.

¿Podré jugarlo en mi tostadora?

Obviamente, siendo un juego de mundo abierto y viniendo de una marca que es conocida por juegos de consolas, Marvel’s Spider-Man Remastered daba muchas dudas acerca de que tan buena será su optimización en PC.

Por suerte, Sony no quiere decepcionar. El juego está lleno de múltiples opciones para controlar tu experiencia con el juego. Incluso con la posibilidad de controlar el desempeño del juego basado en los cuadros por segundo, lo cual es perfecto para los que quieran jugar a “60fps” a más y no quieren ir probando opción por opción hasta que funcione.

En este caso, pude usar una GTX 970, una tarjeta gráfica tan antigua que ya no figura en la lista de hardware requerido; y, aun así, he tenido una experiencia increíble.

También, para los que quieran ir mucho más, el juego admite RTX para reflejos, NVIDIA DLAA para Anti Aliansing generado por AI, NVIDIA DLSS que incrementara el desempeño usando el procesador “Tenso Core AI” y otras opciones de renderización como SSAO, filtración de texturas, etc. En resumen, puedes hacer que se vea hermoso.

Aún más ventajas de estar en PC

Mejores gráficos no son la única ventaja de jugar Marvel's Spider-Man Remastered en PC. Varios mods han empezado a surgir en el juego con los que puedes remplazar a Spider-Man por múltiples personajes y, básicamente, pretender que estas jugando un juego de acción de tu personaje favorito.

El nuevo estilo de control con mouse y keyboard tampoco no es demasiado problemático. El juego, esta obviamente pensado en consola y el sistema de combate no te va a dar una ventaja en estos nuevos controles. El juego por lo general elige tu oponente y tus opciones automáticamente, así que un mouse no es un gran cambio.

Pero si ayudar mucho en los pequeños puzles, solo porque usar un mouse con una interfaz es mucho más rápido que maniobrar un control. Al final diría que usar un mando es una experiencia más placentera. Pero, en realidad, no cambia nada.

¿Vale la pena comprar Marvel's Spider-Man Remastered para PC?

Al final del día, ¡es Spider-Man Remastered en PC!. Ya de por sí, vale el precio de entrada. La optimización del juego también hace jugarlo fácil, incluso si usas hardware antiguo. La omisión de la expansión de Miles Morales, eso sí, se siente innecesaria en especial cuando el juego ya tiene sus añitos y podría haber llegado en un solo paquete. De todas formas, es una compra segura.

Reseñado con una copia digital entregada por Sony.

