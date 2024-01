Steam abandona el soporte para Windows 7 y Windows 8

El mayor repositorio de videojuegos en PC le dice adiós a Windows 7 y Windows 8.

Steam dejó de soportar oficialmente estos sistemas operativos antiguos a partir del 1 de enero de 2024.

“A partir del 1 de enero de 2024, Steam dejará de soportar los sistemas operativos Windows 7, Windows 8 y Windows 8.1. Luego de esta fecha, las instalaciones existentes del cliente de Steam ya no recibirán actualizaciones, incluyendo las de seguridad. El Soporte de Steam no podrá ofrecer a los usuarios soporte técnico por problemas relacionados a estos sistemas operativos antiguos y Steam no podrá garantizar que siga funcionando”, indica la página de Soporte de Steam.

Valve explicó que esto se debe a que funciones principales de Steam dependen de una versión embebida de Google Chrome, que ya no funciona en estas versiones antiguas de Windows.

Además, se dio a conocer que nuevas versiones de Steam requerirán funciones de seguridad solo presentes en Windows 10 en adelante.

¿Qué significa esto para los usuarios?

Esto no significa que Steam dejará de funcionar en tu PC automáticamente si tienes estos sistemas operativos, pero no hay garantías respecto a la seguridad ni al funcionamiento de todos los videojuegos.

Ya es hora de optar por una nueva versión de Windows, algo que Google Chrome exigió todavía desde febrero de 2023.

Según datos de la encuesta de hardware de Steam realizada en diciembre, los usuarios de Windows 7 y Windows 8 sumaban menos del 1%. Windows 10 es el sistema operativo más popular, con un 53.45%, seguido de Windows 11 (41.95%).