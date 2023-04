“The Lord of the Rings: Gollum” saldrá el 25 de mayo. | Fuente: Nacon

Mientras los juegos masivos multijugador apuestan por mantener los requerimientos bajos, otros juegos de PC piden cada vez más.

Este es el caso de “The Lord of the Rings: Gollum”, que se estrenará el 25 de mayo de este año.

El juego en su versión para computadoras llegará en Steam y la Epic Games Store, donde muestra requisitos altos en lo que respecta a las tarjetas de video. Curiosamente, ambas plataformas muestran GPUs diferentes.

Requisitos mínimos (1080P, medium sin Ray Tracing)

Sistema operativo: Windows 10/11

Procesador: Intel Core i7 4770 / AMD Ryzen 5 1600

RAM: 16GB

Almacenamiento: 45GB

Tarjeta de video: GTX 1080/RTX 2060 (Epic Games Store), RTX 3060/RX 5700XT (Steam)

Requisitos recomendados (1440P, high con Ray Tracing)

Sistema operativo: Windows 10/11

Procesador: Intel Core i3 6100 / AMD Ryzen 5 2600

RAM: 32GB

Almacenamiento: 45GB

Tarjeta de video: RTX 3080 con DLSS Calidad (Epic Games Store), RTX 4070 con DLSS Calidad / RX 6800 XT (Steam)

Queda claro que jugar este título en PC no será tan accesible, aunque la más reciente encuesta de hardware de Steam puso a la RTX 3060 como la más utilizada entre sus usuarios.

Gollum no solo llega a la PC

“The Lord of the Rings: Gollum” también estará disponible el 25 de mayo para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X/S. También se espera una versión para Nintendo Switch este año.