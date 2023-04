Burning Shores, la expansión de Horizon Forbidden West, se mostró un nuevo tráiler. | Fuente: Guerrilla Games/Sony

Horizon Forbidden West, la secuela de Horizon Zero Dawn, fue aclamado como un excelente videojuego por la crítica y el público general, pese a haber sido lanzado al mercado en una fecha muy cercana a la de Elden Ring, título galardonado como el “juego del año” de 2022 y uno de los éxitos de venta más grandes de los últimos años. Por ello, ahora que ya no está a la sombra de la obra de FromSoftware, finalmente ha mostrado el tráiler de lanzamiento de su tan esperada expansión: Burning Shores.

Tal como anunciaron Guerrilla Games y Sony anteriormente, este DLC contará un nuevo capítulo en la historia de la protagonista de la franquicia, Aloy. En este nuevo video presentado a través de los canales oficiales de ambas compañías, se puede apreciar el gameplay de este contenido descargable de pago además de algunas pistas sobre la historia que se contará en él.

Burning Shores es el siguiente proyecto de la franquicia Horizon

Como se puede apreciar en el video compartido a través de la cuenta de PlayStation en YouTube, la jugabilidad de Burning Shores será bastante similar a la del videojuego base pero la locación cambia ya que Aloy viaja hacia una nueva zona desolada: las costas en ruinas de Los Ángeles. No obstante, esto no quiere decir que el DLC no incluye novedades interesantes en este apartado y en esta oportunidad Guerrilla Games lo hace mediante el Waterwing.

Esta nueva máquina disponible para el arsenal de Aloy expandirá las formas en la que los jugadores podrán explorar el inmenso mundo abierto del videojuego cambiando de forma instantánea entre vuelo por los aires o buceo por las caudalosas aguas de Los Ángeles. Burning Shores estará disponible el 19 de abril en exclusiva para PlayStation 5. Dado que el título también se puede jugar en PS4, es importante destacar que los usuarios de esta versión no podrán acceder al contenido descargable.

Debido a que la historia de Burning Shores continúa exactamente desde el final del juego base, será necesario acabar con la campaña principal de Horizon Forbidden West para poder acceder al contenido de la expansión.

Sobre Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West es la segunda parte de la franquicia Horizon, desarrollada por Guerrilla Games y distribuida por Sony Interactive Entertainment. Este título de acción/aventura con diseño de mundo abierto continúa la historia de Aloy, joven cazadora de la tribu Nora que debe viajar a un peligroso territorio conocido como el Oeste Prohibido para investigar una plaga con el potencial de acabar con lo que resta de la humanidad.

El videojuego fue aclamado por la crítica especializada y el público general, quienes destacaron su buena narrativa, jugabilidad y espectaculares gráficos. Desafortunadamente, Horizon Forbidden West fue lanzado al mercado en una fecha bastante cercana a Elden Ring, por lo que pasó desapercibido para muchos usuarios que se decantaron por la obra de From Software.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.