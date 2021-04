Horizon Zero Dawn es considerado uno de los mejores juegos de la generación que terminó. | Fuente: Sony

Desde este lunes, todos los jugadores de PS4 y PS5 podrán descargar gratuitamente el exitoso videojuego Horizon Zero Dawn, desarrollado por Guerrilla Games y lanzado en febrero de 2017 inicialmente de manera exclusiva para la PS4.

El título, que salió para PC durante el 2020, es el juego principal de la iniciativa Play At Home, el cual PlayStation impuso el año pasado para incentivar a que los jugadores se queden en casa jugando y evitando salir y contagiarse de la COVID-19, y que hace poco regaló hasta 10 juegos.

Para conseguir Horizon Zero Dawn no es necesario ser miembro de PS Plus ni de algún otro servicio de PlayStation: solo basta con crear una cuenta.

Cómo reclamar Horizon Zero Dawn para PS4 y PS5

Para poder canjearlo, no es necesario prender las consolas.

Lo que debes hacer es ir a la web de la PlayStation Store, la tienda virtual de Sony, e iniciar sesión con su cuenta de PlayStation, desde PC o celular.

Desde horas de la noche de este lunes 19, podrás buscar el juego Horizon Zero Dawn: Complete Edition y canjearlo gratuitamente. Al ingresar a tu consola, podrás verlo ya en tu biblioteca y descargarlo.

La fecha máxima para reclamar el juego es hasta el 14 de mayo.

La secuela de Horizon Zero Dawn llegará a PlayStation 5 en la segunda mitad de 2021, como ha actualizado Sony junto con el lanzamiento de otros títulos que llegarán a su consola de nueva generación.

