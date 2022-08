La adaptación a serie de Horizon Zero Dawn estará a cargo del productor de The Umbrella Academy y estará disponible en Netflix. | Fuente: Guerrilla Games/PlayStation/Netflix

Horizon, una de las nuevas franquicias más exitosas de PlayStation, contará con una adaptación a serie como parte del plan de Sony y su nueva división PlayStation Productions para llevar sus videojuegos al cine, la televisión y las plataformas de streaming de video. La saga creada por Guerrilla Games tendrá un show live action y ya se ha revelado quién será el encargado de dirigir este proyecto.

Hace unos meses, se confirmó que ambas compañías firmaron una alianza con Netflix y Amazon Prime Video para adaptar Horizon y God of War respectivamente, pero no se dieron muchos más detalles al respecto. No obstante, la primera se encargó de dar un dato crucial para determinar el estilo que tendrá esta producción: Steve Blackman, productor de The Umbrella Academy, estará también a cargo de la serie de Horizon.

De The Umbrella Academy a la serie de Horizon

Según lo mencionado por Netflix en un hilo de cuenta oficial en Twitter, The Umbrella Academy fue renovada para una cuarta y última temporada, confirmando también que el contrato de Blackman incluye dos nuevas series antes del estreno de la parte final de su show estrella.

Por una parte, Irish Cowboy Productions, compañía del creativo, trabajará en un drama con elementos de ciencia ficción titulado Orbital y, tras esto, se encargará de llevar a Aloy y todo el universo post apocalíptico de Horizon al servicio de streaming. Blackman no dudó en compartir su entusiasmo con este nuevo proyecto elevando así el hype de los fans.

"Horizon Zero Dawn y Orbital son proyectos de altura basados en personajes que los fans amarán y con los que se sentirán identificados, lo cual es un sello distintivo de las producciones de Irish Cowboy. Estamos encantados de trabajar con Netflix y todos nuestros socios en el desarrollo de estas historias innovadoras", dijo el showrunner en el artículo publicado en la web del servicio.

Respecto a otros profesionales que trabajarán en esta adaptación a la pantalla chica, se mencionó a Michelle Lovretta y Abbey Morris, quienes también trabajarán como productoras ejecutivas. El resto del equipo se complementará con Asad Qizilbash y Carter Swan de PlayStation Productions; Jan-Bart van Beek y Ben McCaw de Guerrilla Games (estudio desarrollador de la franquicia) y Roy Lee y Matthew Ball de Vértigo.

En lo que respecta a la historia, el insider Jeff Grubb mencionó que puede llegar a tratarse una precuela a los videojuegos, Horizon Zero Dawn y Horizon Forbidden West, que muestre todo lo que sucedió antes de la caída de la humanidad y el establecimiento del nuevo mundo. No obstante, Netflix y Blackman no han revelado nada en concreto por lo que queda esperar a que brinden nueva información sobre esto.

PlayStation y su interés por el cine y el streaming

En los últimos años, PlayStation ha destinado gran parte de sus esfuerzos a participar en llevar a sus franquicias a otros medios con películas y series basadas en ellas ya estando en desarrollo. La primera en lanzarse fue Uncharted -cinta protagonizada por Tom Holland y Mark Wahlberg estrenada en febrero de 2022- y una plétora más de películas están trabajándose actualmente.

En el horizonte, PlayStation Productions contemplará los lanzamientos de las películas de Gran Turismo, Jak & Daxter, Ghost of Tsushima y la recientemente anunciada Days Gone protagonizada por Sam Heughan de Outlanders mientras que en el apartado de series, aún tienen nombres como The Last of Us, Twisted Metal, God of War y el ya mencionado Horizon.

