The Last of Us: Part I saldrá a la venta en PS5 en septiembre de este año. | Fuente: Naughty Dog

Adelantándose a su anuncio oficial, las páginas oficiales de PlayStation han confirmado que están trabajando en un remake de The Last of Us para PS5 y para PC.

La noticia fue anunciada antes del evento Summer Game Fest de este jueves, con las preórdenes, tráiler y descripciones apareciendo primero en las páginas de la compañía. Ya en la conferencia como tal, la información fue revelada por completo.

Primero para PS5, luego para PC

El primer punto a tomar en cuenta es que el juego ahora pasa a llamarse The Last of Us: Part I, ya que en 2020 se estrenó una segunda parte.

Lo segundo es que el juego llegará primero a PS5, con fecha exacta: el 2 de septiembre de 2022.

"Experimenta la emotiva narración y los personajes inolvidables de Joel y Ellie en The Last of Us, ganador de más de 200 premios al Juego del año y ahora reconstruido para PS5. Disfruta de una revisión total de la experiencia original, fielmente reproducida, pero incorporando una jugabilidad modernizada, controles mejorados y opciones de accesibilidad ampliadas. Además, siéntete inmerso con efectos mejorados y exploración y combate mejorados", señala la descripción.

La versión de PC se encuentra oficialmente en desarrollo, pero no cuenta con una fecha estimada oficial.

Capturas de pantalla publicadas en la tienda PlayStation Direct de Sony. | Fuente: PlayStation Direct

Primer vistazo a la serie de HBO MAX

Neil Druckman, cabeza de Naughty Dog, también nos mostró la primera imagen oficial que tendrá la serie producida por PlayStation y HBO Max.

Primera imagen oficial de HBO Max de la serie de The Last of Us. | Fuente: HBO Max

Asimismo también señaló que el juego multijugador de The Last of Us Part II será un juego independiente con nuevos personajes.

Precios y ediciones del remake de The Last of Us: Part I

The Last of Us: Part I llegará al mercado a un precio de 70 dólares para PS5 y vendrá con el DLC Left Behind protagonizado por Ellie.

También tendrá una edición Firefly, la cual incluirá un steelbook, a un precio de 100 dólares.

