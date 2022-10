PlayStation Stars otorgará diversos beneficios a los fieles jugadores de la marca como coleccionables y puntos para canjear por dinero en PS Store. | Fuente: PlayStation

PlayStation Stars, el programa de recompensas de Sony diseñado para los fans de su marca de gaming, por fin ha sido lanzado en Latinoamérica y Norteamérica. Mediante este nuevo plan, la compañía espera ofrecer una serie de beneficios a sus fieles usuarios que actualmente juegan en consolas PlayStation 4 y PlayStation 5.

Tal como anunció mediante una publicación en su cuenta oficial de Twitter, PlayStation Latinoamérica ya abraza al programa Stars en nuestra región y adjuntando un corto clip, mostró algunos de los incentivos que aguardan a los jugadores de sus consolas. Entre estos beneficios, se incluyen unas figuras digitales coleccionables en una “vitrina virtual” y hasta dinero para el monedero que podrá ser canjeado por videojuegos o DLC mediante PS Store.

PlayStation Stars llega hoy a América del Norte y América del Sur. pic.twitter.com/4d4rKEmDUb — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) October 5, 2022

PlayStation Stars aterriza en Latinoamérica

Un aspecto a destacar sobre estos nuevos modelos tridimensionales que otorga el programa PlayStation Stars es que no se tratan de Tokens no Fungibles (NFT por sus siglas en inglés) ya que no utilizan tecnología blockchain. Es decir, las figuras que se entreguen a los usuarios no podrán ser intercambiadas o vendidas por cantidades exorbitantes de dinero, sino que solo podrán guardarse en una cuenta PlayStation.

El servicio estuvo disponible primero en Asia desde la semana pasada y no tardó en generar cierta polémica en dicho territorio sobre todo por la prioridad que otorga en el chat de soporte de PlayStation. Mientras más alto sea el nivel de Stars en una cuenta, más rápido podrá recibir atención del soporte técnico especializado de la compañía para poder resolver algún problema que se le presente.

¿Cómo me uno a PlayStation Stars?

Si eres usuario de PlayStation tanto en consolas PS4 o PS5 y ya cuentas con un usuario de PlayStation Network, puedes unirte al programa Stars mediante los siguientes pasos:

Ingresa al siguiente enlace

Elige el botón “Únete ahora” o “¿Ya eres miembro? Inicio de sesión” si ya tienes una cuenta PSN

Descarga la aplicación PlayStation App en tu celular en iOS o Android

Comienza a completar los desafíos para ganar coleccionables y puntos

La página oficial de PlayStation señala que el programa Stars tiene cuatro niveles y se obtienen realizando las siguientes acciones:

Nivel 1: se obtiene simplemente uniéndose a PlayStation Stars

Nivel 2: compra un juego completo en PS Store y gana un trofeo raro

Nivel 3: compra dos juegos completos en PS Store y gana 32 trofeos raros

Nivel 4: compra cuatro juegos completos en PS Store y gana 128 trofeos raros

Los cuatro niveles de PlayStation Stars junto a sus metas y beneficios. | Fuente: PlayStation

