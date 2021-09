Los juegos estarán disponibles para descargar hasta el 1 de noviembre. | Fuente: Sony

PlayStation ha revelado sus tres videojuegos gratuitos para usuarios de PS Plus, el servicio online de PS5 y PS4 para el mes de octubre de 2021.

Confirmando los rumores que se habían señalado días antes, PlayStation regalará Hell Let Loose (PS5), Mortal Kombat X (PS4) y PGA Tour 2K21 (PS4). Los 3 estarán disponibles a partir del 5 de octubre y hasta el 1 de noviembre.

Hell Let Loose (PS5)

Este juego bélico pone a 100 jugadores en batallas enmarcadas en la Segunda Guerra Mundial. Cada personaje puede tener un rol de entre 14.

PGA Tour 2k21 (PS4)

Juego anual para los amantes del golf. Este simulador te permite jugar en modo carrera o multijugador, incluyendo personajes de este deporte.

Mortal Kombat X (PS4)

El penúltimo juego de la franquicia de pelea no necesita más presentación. Uno de los mejores juegos de la saga, aunque ya desfasada por su versión XI actual.

Los juegos de PS Plus de septiembre (Overcooked: All You Can Eat! para PS5 y lo acompañan Predator: Hunting Grounds y Hitman 2) todavía están disponibles para descargar hasta el 4 de octubre.

La suscripción anual de PS Plus cuesta 60 dólares y es necesaria para que los usuarios de PS4 y PS5 jueguen online. Mensualmente, la compañía otorga videojuegos gratuitos a los suscriptores que pueden ser jugados mientras se mantenga activa la membresía.

