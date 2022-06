Para Latinoamérica, el plan PS Plus Premium se llamará Deluxe. | Fuente: Sony

Este lunes 13 de junio, PlayStation ha actualizado su servicio de suscripción PS Plus, el cual es necesario para jugar online. Ahora, en vez de tener un solo servicio, se divide en tres, los cuales ofrecen distintos beneficios para sus jugadores.

Todos los usuarios de América, incluyendo Sudamérica, ahora podrán acceder a los tres niveles, cada uno con su propia características.

Los tres nuevos niveles del PS Plus

Si aún no tienes PS Plus, te recordamos como funcionan estos tres nuevos niveles para nuestra región.

El plan PS Plus Essential seguirá teniendo el mismo comportamiento de la suscripción pasada, incluyendo los tres juegos nuevos que se anuncian cada mes. El precio en Latinoamérica se mantendrá en 7 dólares mensuales / 17 dólares trimestrales / 40 dólares anuales.

El plan PS Plus Extra añade al nivel anterior un catálogo de 400 juegos seleccionados para PS4 y PS5, incluyendo una gran cantidad de exclusivos. Asimismo, también incluye una colección propia de Ubisoft de hasta 50 juegos. El precio para Latinoamérica será de 10.5 dólares mensuales / 28 dólares trimestrales / 67 dólares anuales.

El nivel final, Premium, tiene una particularidad. Mientras que para el resto del mundo se llama así, para Latinoamérica se llamada PS Plus Deluxe y se debe a un cambio sustancial: Sony no brinda juegos en la nube (antes llamado PS Now) para la región, por lo que no está incluido para nosotros. Lo que si mantendrá es un catálogo de juegos clásicos escogido por la compañía, la cual irá sumando títulos mensualmente. También añade demos de juegos.

El precio será de 12 dólares mensuales / 32 dólares trimestrales / 77 dólares anuales.

Actualiza tu suscripción

Si ya tenías tu suscripción activa de PS Plus, al momento de ingresar a tu cuenta te saldrán las opciones de cambio o conservación de plan.

Si tenías tu plan anual, Sony te permitirá pagar la diferencia para poder acceder a cualquiera de los otros dos niveles.

Eso sí, si tenías suscripción de PS Now, se te colocará directamente en el nivel más alto.

