El State of Play del 23 de febrero contó con videojuegos como Resident Evil 4 Remake, Suicide Squad Kill the Justice League y Synapse. | Fuente: Composición

PlayStation transmitió en vivo una nueva edición de State of Play, presentación digital en el que la compañía muestra las novedades de sus estudios o de terceros que llegarán a sus consolas en el futuro. En esta oportunidad, la división de videojuegos de Sony se centró en nuevos títulos para PlayStation VR2, algunas obras de estudios third party que ya habían sido anunciados y en Suicide Squad Kill the Justice League, proyecto de los creadores de la trilogía Batman Arkham.

Si bien no contó con los grandes videojuegos exclusivos de PlayStation Studios que los usuarios de PS5 esperan para este año como Marvel’s Spider-Man 2, la presentación tuvo interesantes títulos experimentales para el nuevo visor de realidad virtual de la consola que se lanzó al mercado el pasado 22 de febrero, así como también dio un largo vistazo a la nueva obra de Rocksteady.

A continuación, te mostramos todo lo que PlayStation mostró en el State of Play del 23 de febrero:

The Foglands (PS VR2)

Este interesante roguelite podría pasar desapercibido para ciertos públicos pero es un shooter para realidad virtual que luce lo suficientemente prometedor.

Green Hell VR (PS VR2)

Este videojuego invita al jugador a sobrevivir en una peligrosa jungla en la que deberá crear sus propias armas y objetos para sortear los múltiples obstáculos que se encontrará en su camino. La experiencia luce bastante inmersiva.

Synapse (PS VR2)

Otro título de disparos en primera persona para realidad virtual que recuerda mucho a Superhot en ciertos puntos. El usuario tendrá que usar armas de fuego a dos manos para acabar con todos los enemigos que se le atraviesen. Sin duda, un videojuego que te hace querer tener un PS VR2.

Journey to Foundation (PS VR2)

La adaptación de las obras literarias de Isaac Asimov al terreno de los videojuegos nos invita a explorar el espacio con una inmersión que solo un visor de realidad virtual puede conseguir. Si bien parece que tendrá varios momentos de acción, se centrará mucho más en su narrativa.

Before Your Eyes (PS VR2)

Utilizando la impresionante mecánica del seguimiento ocular presente en PS VR2, Before Your Eyes promete ser el videojuego que le saque el mayor provecho a esta tecnología cuando se lance el próximo 10 de marzo.

Destiny 2: Eclipse

Ahora que Bungie forma parte de PlayStation Studios, de cierta forma, no es sorpresa que aprovechara la presentación digital para mostrar nuevos detalles de la siguiente expansión de Destiny 2. Como siempre, un nuevo episodio en su extensa historia será el gancho principal para atraer más jugadores.

Tchia

El nuevo videojuego indie que PlayStation está apoyando tras Stray y Kena & the Bridge of Spirits recibe el nombre de Tchia, una aventura que ofrecerá un escenario con inspiración hawaiana mientras el jugador controla a la protagonista por varios niveles de lo que aparenta ser un mundo abierto. Llegará a PlayStation Plus Extra y Premium -como el querido “videojuego del gato”- en marzo.

Goodbye Volcano High

Con una estética un tanto particular y, aparentemente, cargando una historia con una fuerte carga social y psicológica acompañada de una jugabilidad musical propia de un videojuego rítmico, Goodbye Volcano High promete al usuario tomar sus propias decisiones mientras sus personajes aguardan por el fin del mundo.

Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections

La saga Naruto Ultimate Ninja Storm de CyberConnect2 y Bandai Namco regresa para conmemorar su 20 aniversario con una nueva entrega que recopilará los mejores momentos de los anteriores títulos. Con 124 personajes jugables y contenido que no se incluía en las entregas originales, Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections promete ser la experiencia definitiva para los fans del shinobi rubio.

Baldur’s Gate 3

El aclamado RPG está de regreso con impresionantes gráficos y una nueva historia que augura de todo: amistad, traición, sacrificio, guerra y el conflicto interno por el poder. Baldur’s Gate 3 finalmente ha revelado su fecha oficial de lanzamiento: 31 de agosto.

Street Fighter 6

Si bien ya hemos visto más que suficiente de Street Fighter 6, Capcom reveló a tres nuevos personajes que se sumarán a su elenco desde su lanzamiento: Lily, una luchadora de la nueva generación que llega por lo alto, y los veteranos Zangief y Cammy, los cuales lucen mejor que nunca.

Resident Evil 4 Remake

Resident Evil 4 no necesita más tráilers, pero siempre es un deleite poder ver el trabajo de Capcom con esta reimaginación del clásico videojuego que cambió el survival horror para siempre. El título llegará el próximo 24 de marzo y los fans ya no pueden esperar más por su salida.

Suicide Squad: Kill the Justice League

El eje de toda la presentación fue, sin lugar a dudas, Suicide Squad: Kill the Justice League, el tan esperado nuevo videojuego de Rocksteady (Batman Arkham). A través de un extenso gameplay, el estudio mostró cómo los villanos se convierten en los protagonistas y los superhéroes que usualmente combaten contra ellos han sido poseídos para destruir la Tierra. El título se lanzará el próximo 26 de mayo.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.