Street Fighter 6: ¿Vale la pena el regreso del clásico de peleas?

Los fans de los juegos de pelea la pasan bien. Street Fighter y Tekken llegan con versiones mejoradas, siendo la franquicia de Capcom la primera en dar el golpe con Street Fighter 6. Lo probamos en su versión para PlayStation 5 y esta es nuestra opinión.

Una ambición que emociona

La espera no ha sido corta. Street Fighter 6 llega poco más de 7 años luego de Street Fighter 5. Lo que puedo decir es que no ha sido en vano.

Street Fighter 6 llega con tres distintivos apartados: Battle Hub (enfocado a lo online), Fighting Ground (para elegir peleas a tu gusto) y World Tour, que nos entrega una campaña, mostrando la ambición de Capcom.

En World Tour podemos crear nuestro personaje y entrenarlo, conociendo a personajes y afrontando retos. Este apartado fue el que más me absorbió, con la curiosidad de que puedes pactar una pelea con cualquier ciudadano, incluso el señor del food truck.

Un mundo abierto en un juego de peleas es un concepto muy interesante y al que seguro le daré mucha más exploración.

Creando un personaje en Street Fighter 6. | Fuente: Capcom

Me parece una gran opción para los principiantes, en los que Street Fighter 6 claramente ha pensado.

Jugabilidad más amigable con los poco duchos (yo)

Street Fighter 6 incorpora el sistema Drive para los movimientos en las peleas. Esta es una barra extra con movimientos fuertes, pero que fatigará a nuestro peleador si la acabamos.

Esto nos impulsa a jugar de una manera más agresiva y hacer las peleas tal vez más caóticas, pero también divertidas.

Me gustó mucho el sistema “Moderno” de controles, que permite una jugabilidad menos complicada para los peleadores no tan expertos, logrando ataques poderosos con un solo botón. Evidentemente, para los puristas todavía están los controles clásicos.

También el apartado Fighting Ground incluye el clásico modo de un jugador contra el CPU, el que nos permite desbloquear aspectos para los personajes al terminar su historia. Lo que me causó gracia es que tenemos de rival a un monster truck en uno de los escenarios.

Por el momento no me sumergí en la porción online, que todavía me resulta intimidante.

Llegan nuevos personajes como JP. | Fuente: Capcom

Lista de personajes de Street Fighter 6

Blanka Cammy Chun-Li Dee Jay Dhalsim E. Honda Guile Jamie (nuevo) Juri Han JP (nuevo) Ken Kimberly (nuevo) Lily (nuevo) Luke Manon (nuevo) Marisa (nuevo) Ryu Zangief

¿Vale la pena Street Fighter 6?

Street Fighter 6 llega con 18 luchadores, entre personajes clásicos y nuevos. Además, nos da un panorama distinto en los juegos de pelea con un modo historia y varias cosas por explorar.

Siendo menos intimidante con el nuevo sistema de controles, este juego es mucho más accesible y disfrutable, incluso si no eres un experto.

Street Fighter 6 es definitivamente una buena compra si quieres adentrarte en el mundo de juegos de pelea.

Street Fighter 6 está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X y Windows.