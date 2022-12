La tercera entrega principal de The Last of Us ya estaría siendo desarrollada por Naughty Dog. | Fuente: Naughty Dog/Sony

The Last of Us es, sin lugar a dudas, una de las franquicias más importantes de Sony y uno de los estandartes en lo que a la alineación de videojuegos exclusivos para consolas PlayStation se refiere. Con dos entregas, un DLC y una serie live action en camino, la saga no podría encontrarse en su mejor momento, pero es que además un nuevo reporte afirma que su tercer título ya estaría siendo desarrollado.

Tal como señaló el informante ViewerAnon, uno de los más destacados de la industria de los videojuegos y el cine gracias a sus aciertos pasados, el estudio Naughty Dog ya estaría envuelto en la creación de The Last of Us Part III como su siguiente gran proyecto. Estos datos coinciden con otros reportes que mencionan el futuro de la franquicia y los planes de su desarrolladora.

The Last of Us Part III está en camino

A través de su cuenta oficial de Twitter, ViewerAnon dijo que The Last of Us Part III será el siguiente videojuego dirigido por Neil Druckmann, director y cocreador de la saga, así como también actual cabeza de Naughty Dog. Si bien la siguiente entrega de su franquicia más aclamada es una de sus prioridades, el informante también destaca que otros proyectos están siendo trabajados paralelamente.

Pese a que muchos usuarios pusieron en tela de juicio lo mencionado, ViewerAnon resaltó que ya reveló datos sobre la franquicia The Last of Us y otros videojuegos de peso antes de que se hicieran oficiales. Además, luego de que la segunda parte saliera a la venta el pasado junio de 2020, el mismo Druckmann mencionó que el estudio ya tenía una historia relativamente avanzada para una posible secuela.

I've seen a lot of "Should we trust this person?" from new people to the account, so various scoops I've had in the gaming-adjacent space: I revealed a whole lot of TLOU show details (ie Ashley Johnson as Anna), was the first to mention the existence of CRASH BANDICOOT 4, etc — ViewerAnon (@ViewerAnon) December 14, 2022

Gaming isn't my main industry but I know some fun people, basically :) — ViewerAnon (@ViewerAnon) December 14, 2022

El futuro de The Last of Us

Pese a haber sido compartido recientemente, el reporte de ViewerAnon coincide en muchas partes con los de otros leakers de la industria que se hicieron presentes a inicios del 2022. En ellos, se detalla que Naughty Dog ya contaba con un bosquejo del guión para la tercera parte de The Last of Us y que, pese a ya estar en producción, el tiempo de los desarrolladores está dividido en varios otros proyectos.

Como siempre, es importante resaltar que The Last of Us Part III no ha sido confirmado oficialmente por Naughty Dog o por Sony, por lo que si bien el récord de ViewerAnon le brinda un peso considerable a su reporte, debe ser tomado con pinzas ya que se trata de información que no ha sido constatada por las empresas a cargo de este videojuego.

De momento, se sabe que el estudio está trabajando en el tan esperado modo multijugador de The Last of Us Part II que prometieron a sus fans, pero que hasta la fecha no está disponible luego de que se anunciase un retraso con su lanzamiento.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.