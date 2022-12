En modo BTS. Just Dance 2023 Edition tiene varios géneros para diferentes gustos. | Fuente: Ubisoft

Quien escribe no es un experto en el baile, ni necesariamente en los videojuegos de baile, pero no puedo negar que por un momento me enganchó Michael Jackson: The Experience en PlayStation 3.

Este 2022, probamos Just Dance 2023 Edition, un título que realmente representa un antes y después en la franquicia.

BTS no podía faltar en un título de este tipo.

El Just Dance en línea está aquí

Al obtener un código para reseña gracias a Ubisoft, encontré un detalle interesante al descargar el juego en la PlayStation 5, pesaba poco más de 500 MB.

Sí, este juego se apoya mucho en la experiencia en línea, lo que puede empeorar la experiencia si tu conexión no es la mejor. Si hay problemas con tu internet, se notará, pausando la sesión o bajando el bitrate. Afortunadamente, puedes bajar las canciones de Just Dance 2023 Edition. Pero…

Hablemos de Just Dance+. Ubisoft ahora tiene un servicio de suscripción que te permitirá acceder a contenido de manera periódica, además del catálogo anterior (unas 150 canciones). Me parece una idea interesante, pero puede complicarse por una mala conexión, algo lamentablemente no poco común en el Perú.

También hablamos de un juego que tiene multijugador en línea, además del clásico local, así que no hay necesidad de estar físicamente junto a tus amigos para disfrutar de una sesión.

Lista de canciones de Just Dance 2023 Edition

“If You Wanna Party” by The Just Dancers

“Anything I Do” by CLiQ Ft. Ms. Banks, Alika

“As It Was” by Harry Styles

“Boy With Luv” by BTS Ft. Halsey

“Bring Me To Life” by Evanescence

“CAN’T STOP THE FEELING!” by Justin Timberlake

“Danger! High Voltage” by Electric Six

“Disco Inferno” by The Trammps

“drivers license” by Olivia Rodrigo

“Dynamite” by BTS

“Good Ones” by Charli XCX

“Heat Waves” by Glass Animals

“I Knew You Were Trouble” by Taylor Swift

“Locked Out of Heaven” by Bruno Mars

“Love Me Land” by Zara Larsson

“Magic” by Kylie Minogue

“Majesty” by Apashe ft. Wasiu

“Million Dollar Baby” by Ava Max

“MORE” by K/DA Ft. Madison Beer, (G)I-DLE, Lexie Liu, Jaira Burns & Seraphine

“Numb” by Linkin Park

“Physical” by Dua Lipa

“Psycho” by Red Velvet

“Radioactive” by Imagine Dragons

“Rather Be” by Clean Bandit Ft. Jess Glynne

“Sissy That Walk” by RuPaul

“STAY” by The Kid LAROI & Justin Bieber

“Sweet But Psycho” by Ava Max

“Telephone” by Lady Gaga Ft. Beyoncé

“Therefore, I Am” by Billie Eilish

"“Top of the World” by Shawn Mendes

“Toxic” by Britney Spears

“Walking On Sunshine” by Top Culture

“WANNABE” by ITZY

“Watch Out for This (Bumaye)” by Major Lazer, The Flexican, FS

Green & Busy Signal

“We Don’t Talk About Bruno” by Disney’s Encanto

“Welcome to the Playground” by Bea Miller

“Witch” by Apashe Ft. Alina Pash

“Woman” by Doja Cat

“Wouldn’t It Be Nice” by The Sunlight Shakers

“Zooby Doo” by Tigermonkey

Just Dance 2023 Edition: ¿Y qué tal la experiencia de juego?

Salvo problemas con tu conexión, Just Dance 2023 Edition es bastante divertido y práctico. En vez de accesorios especiales, solo necesitas instalar la app del controlador en tu teléfono. Aquí también influirá si tienes un modelo muy grande: un iPhone 13 Pro Max definitivamente es más incómodo frente a un celular más compacto.

El proceso para vincular un celular. Los jugadores de la versión de Nintendo Switch pueden utilizar los Joy Con. | Fuente: Ubisoft

Just Dance 2023 Edition en modo plataforma de streaming. | Fuente: Ubisoft

Otro inconveniente es que puedes perder la conexión con el juego si cambias a otra app, tal vez WhatsApp o quieres tomar una foto. Este aspecto podría mejorar para evitar repetir el proceso de vinculación.

El juego detectará los movimientos de tu teléfono con bastante exactitud. En teoría podrías solo mover el celular y evitar el resto de la coreografía, pero esto le quitaría todo la gracia al juego.

Just Dance 2023 Edition tiene una interface muy similar a las plataformas de streaming y tiene sistemas de recomendación, además de playlists elaboradas para diferentes gustos: rock, ejercicio rápido entre otros, además de un Modo Historia.

Vista de las estadísticas tras un baile. | Fuente: Ubisoft

Te sugiero que reserves un espacio relativamente amplio y explores las listas de reproducción. El juego en verdad puede parecer un ejercicio, especialmente con las listas de reproducción hechas para este fin.

¿Vale la pena Just Dance 2023 Edition?

Es un gran juego, especialmente si quieres sumar algo de actividad a tu día a día y/o esperas jugar con varios amig@s a la vez.

Desde que lo instalé, lo visito al menos un par de veces por semana y el prospecto de más canciones por Just Dance + hace la propuesta más duradera.

Podemos personalizar nuestro perfil conforme vayamos acumulando niveles. | Fuente: Ubisoft

Just Dance 2023 Edition está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X/S y Nintendo Switch.