VSG Enigma: La marca de periféricos gamers asequibles apuesta a lo grande con estos audífonos

Los auriculares se encuentran a la venta en Perú a un precio de 225 soles en retails. | Fuente: RPP Noticias

VSG ha entrado con fuerza al mercado peruano. Con una temática que nos lleva al cosmos, la marca se está haciendo un nombre en la gama de entrada para gamers, un sector cada vez más numeroso y con muchas ganas de consumo.

Pero en esta oportunidad, la compañía quiere intentar dar sus primeros pasos en gamas superiores. Va sin miedo: nos trae los auriculares Enigma, una apuesta que competirá con empresas tradicionales que no solo tienen clientes, tienen fanáticos. ¿Dará la talla?

El VSG Enigma y su largo cable de 2 metros con jack 3.5 mm. | Fuente: RPP

Especificaciones del VSG Enigma

Altavoces

Diámetro del altavoz: 60 mm

Imán: Neodimio

Estructura: Cerrada

Respuesta en frecuencia: 5 Hz a 35 kHz

Impedancia nominal: 40 Ω ± 6 ‎Ω

Sensibilidad (SPL): 98 dB ± 3 dB a 1 kHz

THD: < 1% a 1kHz

Potencia de alimentación: 15 a 150 mW

Aislamiento acústico pasivo: 24 dB

Micrófono

Montura: Desmontable

Diámetro de la cápsula: 6 mm

Diámetro: 6 mm

Transductor: Condensador de electreto

Patrón polar: Supercardioide

Respuesta en frecuencia: 40 Hz a 25 kHz

Impedancia nominal: ≤ 2.2 kΩ

Sensibilidad (SPL): -48 dB± 3 dB a 1 kHz

THD: < 1% a 1 kHz

Sistema: Gradiente barométrico





El equipo con su micrófono y el estuche para llevarlo a cualquier lado. | Fuente: RPP

Diseño

El VSG Enigma es un producto robusto que, en nuestras manos, se siente muy resistente.

Cuenta con una estructura de aluminio acompañada de plástico ABS y es gobernado por un color negro en todos sus detalles. Sacrifica elementos en RGB y añade bordados para que lo oscuro le de un porte elegante.



El equipo se siente bastante sólido y duradero. No es ligero, tampoco pesado en demasía. | Fuente: RPP

Su diadema es ajustable y es serigrafiado con un enorme ENIGMA en su parte central. Lo hemos estirado y se ve y maniobra como un producto sólido.

La comodidad llega por parte de los auriculares, los cuales vienen por defecto con almohadillas de gel con malla de nylon y que pueden ser intercambiados por un memory foam en cuerina. Esta posibilidad es un gran plus para quien busque mayor frescura en las orejas, especialmente en verano.

Por otro lado, me encantan muchos detalles. Desde que abrimos el producto, contamos con estuche para poder portar el dispositivo a donde queramos. El diseño mismo del audífono contribuye con ello: el cable de audio y el micrófono son desmontables.

El VSG Enigma en partes. | Fuente: RPP

E incluso, si señalaba ya que el color negro predomina, los conectores vienen con pequeñas tapas del color verde fosforescente que ya es conocido en VSG. Particularidades que son agradables como consumidor al momento de realizar el típico unboxing del producto.

Importante. El VSG Enigma llega con un conector jack de 3.5 mm (y su respectivo adaptador para el caso de entradas separadas de altavoces y micrófono). Aunque en teoría nos entrega un mejor audio que los dispositivos con puertos USB, también puede provocar que vayas por un adaptador en el caso de que quieras usarlo en un celular sin este puerto (ya la mayoría de gamas medias llegan solo con puerto USB-C) o en alguna consola. No obstante, más allá de esta incomodidad, existe compatibilidad con cada una de las consolas más importantes del mercado.

Un punto que no llegó a gustarme del todo en este apartado es el cable trenzado. No le siento mayor diferencia al de otros productos de la compañía y, para mí, es un punto clave en cuanto a diseño porque es, generalmente, por donde comienzan mis problemas en el futuro como enredamientos o desgaste y cortes. Eso sí, es gigante: 2 metros de longitud.

Los audífonos buscan convencer a los jugadores que gastan en periféricos de gama media. | Fuente: RPP

Desempeño del VSG Enigma

La performance de los VSG Enigma me han dejado con una buena sensación en cuanto a audio.

Con una tecnología llamada Soundspace, los auriculares te dan esa sensación de envolvimiento del sonido en todo el oído, lo cual es ayudado por el agarre de nuestras almohadillas.

No llega a filtrar al 100 % el sonido exterior, pero el modelo permite que sí exista una inmersión sonora con la música o el audio que estemos escuchando.

El gran ENIGMA en la diadema del dispositivo. | Fuente: RPP

Ya en la prueba como tal, escucharás música de manera muy distinta, muy ecualizada y con potencia constante incluso en bajos.

En videojuegos, mi favorito para probar ha sido el Counter Strike: Global Offensive, un lugar en donde escuchar cada paso cuenta.

La comodidad es amplia, aunque debo aceptar también que en cierto momento tuve calor en medio de este otoño radical.

En cuanto al micrófono, el máximo percance ha sido el de estática, el ruido constante que acompaña nuestro hablar. No es exagerado, pero sí es constante. ¿Algo para asustarnos? No lo creo. Escucha nuestro podcast grabado completamente con el VSG Enigma y compruebalo por ti mismo (nuestra voz no fue editada).

Eso sí, usado en Discord y Zoom, el audio es claro, no absorbe mayores ruidos y la ganancia estándar es disfrutable.

Para ser un audífono de gama media/alta, el precio de 225 soles me parece justo, especialmente por el estuche y las almohadillas intercambiables. Lo que sí es que la tiene difícil: sin ser inalámbrico, ya tiene competencia respetable como HyperX o Logitech de gama media.

¿Vale la pena el VSG Enigma?

Si has visto los productos previos de VSG, te darás cuenta que es un gran salto en calidad. Enigma va con todo en un segmento donde ya no hay simpatizantes, sino hinchas, por lo que tiene con qué complicarle a sus rivales. Considero que el plus por el cual elegirlo debe ser en sus detalles: ¿quiero un audífono versátil y que pueda llevar conmigo a donde vaya? Si la respuesta es sí, por su precio es más que recomendado. E incluso si la respuesta es no, no apartaría mucho la mirada.