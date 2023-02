La CMA se reunió con seis competidores de Microsoft en el mercado de los videojuegos para conversar sobre sus preocupaciones por la compra de Activision Blizzard. | Fuente: Microsoft/Activision Blizzard

Microsoft la tiene cada vez más complicada para poder adquirir Activision Blizzard, empresa de videojuegos detrás de franquicias como Call of Duty, Warcraft y Overwatch. La Autoridad de Competencia y Mercados de Reino Unido (CMA) se reunió con seis estudios que han permanecido en el anonimato para discutir la compra de esta compañía y los posibles efectos que pueden tener en la industria.

Según lo que indican los detalles de esta reunión en GamesIndustry, tres de las compañías que estuvieron presentes expresaron su preocupación por la compra de Activision Blizzard. A pesar de que sus nombres no fueron revelados, trascendió que estas empresas son competidoras directas de Microsoft -y de su división de videojuegos Xbox- en el mercado de consolas o en el negocio del juego en la nube.

Call of Duty preocupa a los competidores de Microsoft

La CMA mencionó que tres firmas del rubro consideran que la adquisición de Activision Blizzard puede provocar daño a la competencia en la industria de los videojuegos. Otra de las empresas prefirió mantenerse neutral y dijo que, por ahora, no puede discernir por completo si esto de verdad llegaría a ocurrir. Por otra parte, las dos restantes señalaron que no están preocupadas por la compra ya que consideran que no tendrá una repercusión en el mercado.

En la conversación entre la CMA y las seis empresas se tocaron temas claves relacionados con la compra de Activision Blizzard como el servicio Xbox Game Pass, el juego en la nube y, por supuesto, la franquicia Call of Duty. Sobre esta última, los participantes de la reunión destacaron que existe la posibilidad de que la saga de videojuegos de disparo en primera persona termine siendo un exclusivo de consolas Xbox cuando la adquisición se concrete.

Todas llegaron al consenso de que Call of Duty es demasiado importante ya que, en varios casos, es un factor decisivo para que los jugadores decidan qué consola de videojuegos comprar. Además, consideran que el control del contenido podría provocar que las versiones para las plataformas de la competencia sean de menor calidad.

Xbox Game Pass y Cloud Gaming también preocupan

Por otra parte, las compañías participantes creen que Microsoft y su división Xbox son muy fuertes en el mercado de los servicios de suscripción, con una de estas empresas considerando que ambas son las líderes de dicho rubro. Varias otras se mostraron consternadas por el impacto que tendría la llegada de videojuegos de Activision Blizzard a Xbox Game Pass desde su día de lanzamiento.

Esto también se relaciona con el juego en la nube ya que, si bien aún no ha llegado a su máximo potencial, las compañías consideran que podría ser un rubro muy significativo en el futuro. En este sentido, el hecho de que Microsoft tenga una de las mejores tecnologías del sector con sus servidores Azure y la mayor parte de la cuota de mercado con Xbox Cloud Gaming también genera preocupación.

Estas firmas mencionaron que el contenido de Activision Blizzard le daría aún más ventaja a Xbox y sus servicios, así como también le restaría relevancia a otros servicios de juego en la nube que podrían aparecer en los próximos años si es que los videojuegos de la compañía se vuelven exclusivos de Xbox. La CMA señaló que tomará en cuenta estos testimonios para dictar su veredicto definitivo antes del 26 de abril, fecha límite que se ha impuesto para bloquear o aceptar la compra.

