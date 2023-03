Xbox es la siguiente gran pérdida del E3 2023, la edición que marca el retorno del importante evento de videojuegos a la presencialidad. | Fuente: Xbox/ReedPop

Xbox ha confirmado lo que muchos fans de la industria de los videojuegos temían. La división de videojuegos de Microsoft así como también sus subsidiarias como Bethesda y el resto de sus estudios de desarrollo no participarán del E3 2023, uno de los eventos más importantes de esta industria. El retorno de la feria a la presencialidad no será como lo que muchos esperaban tras oficializarse este hecho.

A través de una declaración al portal IGN, Xbox confirmó que no formará parte de la edición 2023 del Electronic Entertainment Expo. Un portavoz de la firma señaló lo siguiente al medio antes mencionado: “estamos impacientes por celebrar nuestro Xbox Games Showcase el 11 de junio y compartiremos detalles más adelante. También estamos deseando retransmitir nuestro evento como parte de E3 Digital y no estaremos en la sala de exposiciones de E3”.

Es importante resaltar que ReedPop, nueva organizadora del evento, confirmó que el E3 2023 se llevará a cabo desde el 13 al 16 de junio. Durante este periodo, los fans también podrán ver algunas conferencias digitales de los socios de la feria.

El regreso del E3 2023 sigue sufriendo

Durante 2022, la ESA decidió cancelar el E3 de dicho año debido a que la pandemia del COVID-19 aún provocó inconvenientes para los participantes. Por ello, se esperaba que el regreso del evento en el que las compañías más importantes de la industria de los videojuegos presentan sus novedades previstas para lo que resta del año y para el futuro próximo se daría por todo lo alto. Nada más alejado de la realidad.

"Junto con los próximos anuncios de otras compañías AAA sobre su propia participación, esperamos compartir más información sobre los editores que formarán parte de nuestra serie de escaparates digitales y expondrán en la sala de exposiciones en vísperas del regreso del E3", mencionó Kyle Marsden-Kish, vicepresidente global de juegos de Reed Exhibitions US, para mantener la expectativa del público pese a que ya quedan pocas semanas para que ocurra y los grandes jugadores ya están fuera de la fiesta.

Los otros grandes ausentes del E3 2023

Si bien la confirmación de que Xbox no formará parte del E3 2023 es una de las peores noticias para el evento en sí, es importante resaltar que esta compañía no es la primera que ha decidido saltarse esta nueva edición. Hace unas semanas, Nintendo también confirmó que no participará en la feria.

“Determinamos nuestra aparición en cualquier evento mediante un estudio caso por caso y siempre consideramos varias formas de relacionarnos con los fans. Debido a que el E3 de este año no se ajustaba a nuestros planes, hemos tomado la decisión de no participar. No obstante, hemos apoyado y seguiremos apoyando a ESA y el E3", mencionó un portavoz de la compañía.

Por supuesto, PlayStation, el otro gran distribuidor y fabricante de consolas de la industria, no ha confirmado su asistencia y se duda que lo haga ya que no forma parte del E3 2023 desde 2019. De este modo, el E3 2023 se ha quedado sin sus tres grandes soportes para este año; una situación bastante compleja ya que el evento ahora tiene competencia en el Summer Game Fest, evento de Geoff Keighley (The Game Awards) que se llevará a cabo el 8 de junio.

