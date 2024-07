La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Elizabeth Galdo, anunció recientemente que el Perú exportará productos que antes no ingresaban a China, como la carne de burro, que tiene una alta demanda en el país asiático. No obstante, el ingeniero zootecnista y presidente de la Asociación Nacional de Productores de Carne Bovina, John Chauca, dijo que la producción de carne del asno no es masiva en el país.