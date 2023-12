“Feliz Navidad, inmundo animal”: ¿de dónde proviene la popular frase de ‘Mi Pobre Angelito’?

Este recordatorio es muy popular en la franquicia de Kevin McCallister pero, ¿es sacada de una película real?

La realización de Mi Pobre Angelito encierra varias anécdotas curiosas. Una de ellas tiene que ver con las películas que el pequeño Kevin ve a escondidas de sus padres, las cuales terminan por ayudarlo a evitar que roben su casa o salir airoso de una persecución.

En la primera película de Mi Pobre Angelito, Kevin pone el VHS de Angels with Filthy Souls, una cinta de gangster que está ambientada en los años 30. Aquí el personaje central de esa trama le dispara a un sujeto y le dice “Guarda el cambio, inmundo aninal”. Más adelante, Kevin utiliza los audios para jugar una broma a un repartidor de pizzas y espantar a Marv, uno de los Bandidos Mojados.

Pero en la segunda parte de Mi Pobre Angelito 2, Kevin se topa con ‘Angels with Dirty Faces’, en donde aparece la icónica frase que ha identificado a esta franquicia: “Feliz Navidad, inmundo animal y Feliz Año Nuevo”. La pregunta es: ¿de dónde viene esta frase?

¿Cuál es la historia detrás de “Feliz Navidad, inmundo animal” ?

Para recordar la escena, el diálogo completo fue el siguiente: “Tal vez sea un demente, pero te creo. Por eso voy a dejarte ir y para antes de que cuente tres, quiero que quites tu horrenda, coqueta, mentirosa y traicionera cara de mi vista. (Suenan risas y disparos) Tres, feliz Navidad, inmundo animal... Y feliz Año Nuevo”.

Como es conocido, tanto Angels with Filthy Souls’como Angels with Dirty Faces son películas que no han existido, sino que se recrearon para darle mayor peso a las escenas en donde Kevin tiene que valerse por sí mismo. Incluso, el mismo director de arte manifestó que los nombres salieron en el momento.

"Creo que el título se decidió sólo porque necesitábamos crear una etiqueta para la cinta que Kevin pone en el reproductor de VHS", dijo Dan Webster, director de arte de la película en una entrevista a Vanity Fair. Lo cierto es que fueron producto de la pura casualidad y que hasta la fecha son muy reconcidas.

Como se recuerda, hace unas semanas Macaulay Culkin recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y ahí aprovechó para recordar esta frase. "Y ya que estamos con el espíritu navideño... ¡Feliz Navidad, inmundo animal! ('merry christmas, you filthy animal')", señaló Macaulay, haciendo referencia a la frase icónica de Kevin Mccallister.