Cómo ver Evangelion en el orden correcto y entender su complejo universo

Es necesario seguir el orden cronológico de Evangelion para poder comprender y disfrutar de esta serie de anime tan popular.

Aunque a primera vista puede parecer una historia de robots gigantes luchando contra monstruos, Neon Genesis Evangelion es una serie de anime bastante icónica, pero que, a pesar de su popularidad, puede resultar difícil de comprender para las nuevas generaciones, por lo que seguir un orden cronológico para ver la serie ayudará a entender su estructura narrativa no lineal y temas complejos como la identidad, la depresión y el significado de la existencia.

Orden cronológico de la serie Evangelion

1. Serie Original: Neon Genesis Evangelion (1995): Tiene 26 episodios y la historia inicia con un adolescente, Shinji Ikari, que debe enfrentarse a criaturas misteriosas que amenazan a la humanidad y para eso debe pilotar un robot llamado EVA-01.

2. Películas: The End of Evangelion (1997): La película cierra algunos cabos sueltos de la serie y sirve como reemplazo de dos episodios de la serie original, pero ofreciendo una vista más oscura y simbólica.

3. Películas Rebuild: Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone (2007): Con algunos cambios en la historia y mejor animación, esta película brinda una reinterpretación de los primeros episodios de la versión original.

4. Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009): Desde aquí la trama comienza a tener notables diferencias con la serie original, y agrega nuevos personajes.

5. Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo (2012): Para este momento, la historia toma otro rumbo y profundiza en el desarrollo psicológico de Shinji, dejando atrás los acontecimientos clásicos del anime.

6. Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time (2021): Aquí termina la historia, es el capítulo final de la saga Rebuild, donde se mezcla acción, introspección y esperanza.

Claves para poder entender Evangelion

1. Temas filosóficos y psicológicos: esta serie toca temas como la soledad, el miedo al rechazo y la necesidad de conectar con otras personas.

2. Simbolismo religioso: con un propósito estético, la serie hace referencias al cristianismo, judaísmo y misticismo.

3. Psicología de los personajes: el creador del anime, Hideaki Anno, agregó sus peleas contra la depresión en la historia, por ello los conflictos internos de los personajes son una parte fundamental en la trama.

¿Por dónde comenzar para disfrutar de Evangelion?

Si esta historia despertó tu interés, lo ideal es comenzar por la serie original de Evangelion, ya que tiene las bases emocionales y narrativas de la historia para que puedas conocer todos los detalles. Pero si buscas una experiencia más actualizada, las películas Rebuild son las más recomendables.

Seguir este orden cronológico sugerido para ver Evangelion y prestar atención a los temas psicológicos y símbolos, te ayudará a comprender mejor esta legendaria saga y poder disfrutarla. ¡Descubre este universo desde sus raíces y explora la evolución de una obra que ha dejado huella en generaciones!