¿Conocías a Frida Cruz o 'Manuel' de The Secret of the river? Si el río suena, es porque piedras trae...

Conoce a la joven actriz que ha explotado las redes sociales con su conmovedor papel en la serie de Netflix The Secret of the river.

The Secret of the river, o en su traducción a Latinoamérica como El Secreto del Río, es una de las producciones latinoamericanas más exitosas en cuanto a miniseries en género drama del año. Está transmitida por Netflix, y se encuentra ambientada en los Istmos de Tehuantepec, México.

Nos cuenta la historia de dos niños de nombres Erick y Manuel, que presencian la muerte de un hombre, hecho que mantendrán en total secreto. Años más tarde, se reencontrarán pero uno de ellos ahora como una mujer trans, decidiendo afrontar los prejuicios sociales en su pueblo.

¿Quién interpreta el personaje de Manuel en “El Secreto del Río”?

Frida Sofía Cruz, quien le da vida al personaje de Manuel en la serie, es una joven actriz de apenas 13 años, quien en su aun nueva carrera actoral se le ha reconocido como una de las próximas estrellas por venir tras demostrar sus dotes artísticas.

Cosas que no sabías de Frida Cruz

UNO: LA FORMACIÓN ARTÍSTICA

Sofía Cruz Salinas fue formada y perteneció al elenco del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. Dato curioso es que no registra participación en algún casting sobre serie o novela de dicha casa televisiva.

DOS: PELÍCULAS Y SERIES

Esta joven actriz no solo tiene a “El Secreto del Río” entre su repertorio filmográfico, pues también participó en la película “El último vagón”, dirigida por Ernesto Contreras, y que también puedes disfrutar en Netflix.

Y la cosa no queda ahí, ya que participó del cortometraje titulado “Olote”, de la productora y guionista Lau Charles, donde interpreta a una niña que se encuentra afectada por las guerras internas en México, causadan por el conflicto entre bandas de narcotraficantes.

TRES: EL MÉTODO

Frida Cruz no solo es una joven talentosa, sino que también es una profesional con un método de actuación basado en la interiorización del personaje. Por ello, en su preparación del personaje de Manuel no solo decidió cortar su cabello, sino también comenzar a realizar ejercicios de gesticulación para asemejar su rostro al de un niño.

CUATRO: RECONOCIMIENTO

Esta joven actriz fue –y por poco casi lo gana– nominada a los Premios Diosas de Plata en la categoría de mejor actriz infantil por su interpretación en la película “El último vagón”.

Ahora que conoces un poco más de Frida Sofía Cruz Salinas, o Manuel por su interpretación en The Secret of the river, no queda más que esperar los próximos proyectos que pueda tener esta actriz, y que siga deleitándonos con su brillante talento a la hora de actuar.