¡Qué decepción! Conoce los 5 cameos menos memorables de los Simpson, según IMDb

Conoce las peores apariciones de celebridades en Los Simpson que no lograron agradar al público.

Con más de 750 episodios de "Los Simpson" emitidos hasta la fecha, este programa ha sido conocido por su llamativa y amplia lista de estrellas invitadas, desde cantantes como el fallecido Michael Jackson hasta el ahora presidente de EE.UU., Donald Trump. Sin embargo, con más de 36 temporadas al aire, no todos los cameos realizados en la serie han sido un éxito, por lo que hicimos un listado de los cinco peores cameos de los Simpson según la página IMDb.

1. Elon Musk

La aparición del magnate Elon Musk en la temporada 26 fue duramente criticada por considerarla aburrida y forzada. En este episodio Musk conversa con Homero para revolucionar Springfield con sus ideas, pero no tuvo suficiente carisma para que le agradara al público.

Elon Musk aparece junto a Homero y con sus ideas innovadoras quería cambiar a Springfield | Fuente: FOX

2. Katy Perry

Katy Perry participó en un segmento de acción en vivo junto a títeres de la familia Simpson en "The Fight Before Christmas", el cual intentaba parodiar a The Muppet Show, pero resultó que su actuación no aportó nada nuevo y fue vista como publicidad para la cantante.

La cantante Katy Perry participó en un segmento de acción en vivo junto a títeres de la familia Simpson | Fuente: youtube

3. Lady Gaga

En la temporada 23 de los Simpson intentaron utilizar la fama de Lady Gaga para ganar audiencia, pero fue un fracaso. El episodio "Lisa Goes Gaga", la cantante llega a Springfield para levantar el ánimo de sus habitantes y de Lisa, pero pareció más un comercial.

El cameo de Lady Gaga en los Simpson lo criticaron por parecer más un comercial | Fuente: https://www.imdb.com/

4. Mark Zuckerberg

El cameo de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, fue breve y aportó poco a la trama. Apareció en "Loan-a Lisa" en una conversación con Lisa y Nelson, donde hace chistes sobre sus actualizaciones de estado en Facebook.

El fundador de Facebook también tuvo uno de los peores cameos de la serie y no aprovechó su popularidad | Fuente: https://www.imdb.com/

5. 50 Cent

El cameo del rapero 50 Cent sucede durante pocos segundos cuando montado en su limusina le ofrece a Bart un lugar en su gira mundial. Su aparición no aporta humor ni relevancia al episodio.

El rapero 50 Cent tuvo sus segundos en los Simpson pero tampoco fue bien recibido por los fanáticos | Fuente: youtube

A pesar de estos tropiezos con cameos que resultaron un fracaso total, Los Simpson ha tenido una larga trayectoria y sigue siendo una de las series más influyentes hasta el momento.