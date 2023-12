¿Cuántas horas jugaste en Nintendo Switch este 2023? Accede así a tu resumen personalizado

Gracias a su película, Super Mario Bros volvió a ser uno de los juegos preferidos por los usuarios este año.

Al igual que todas las plataformas digitales, Nintendo Switch ya tiene actualizado y disponible el resumen anual con todas las estadísticas de sus usuarios. Con esta alternativa, la empresa de videojuegos repite el modelo de fidelización que viene implementando Spotify o PlayStation, en donde le permiten a sus usuarios recibir información de cómo fue su comportamiento de cara a la plataforma.

En la presente nota te contamos al detalle cómo puedes acceder a este beneficio, el cual estará disponible por algunos meses.





El 2023 ha estado repleto de épicas aventuras por Hyrule, desafíos con los Pikmin, la magia de Mario y mil cosas más, pero ¿cómo te ha ido el año a ti en Nintendo Switch?



No te pierdas tu vistazo al año 2023 en #NintendoSwitch aquí. 👇 https://t.co/EKr4ebvTrW — Nintendo España (@NintendoES) December 13, 2023

¿Cómo se puede acceder al resumen de Nintendo Switch?

Es muy sencillo. Debes iniciar sesión con tu perfil de cuenta Nintendo en el siguiente enlace. Luego, la aplicación empezará a pensar unos segundos para recopilar toda la información y tendrás a disposición todo.

Aquí podrás encontrar todas las estadísticas que has acumulado en Nintendo Switch. También tendrás acceso a los juegos que más jugados durante esta temporada y las horas al mes que has dedicado a cada uno de ellos.

Un buen año para Nintendo

Sin duda, Nintendo volvió al centro de las preferencias gracias a Mario Bros y la brillante película que tuvo. Sin embargo, hay varias propuestas que han presentado en sus plataformas de videojuegos como lo han sido Pikmin 4, Fire Emblem Engage, el regreso de Metroid, Advance Wars y más.

De todas maneras, Nintendo siempre mantendrá actualizadas franquicias como la de Mario Bros o el clásico de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Ambas opciones lograron grandes números en el presente año.