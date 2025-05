Se despide como bicampeona: Marina Scherer confirmó que no continuará en Alianza Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se va como bicampeona. Marina Scherer anunció que no continuará en Alianza Lima. En conversación con Movistar Deportes, la deportista brasileña indicó que esta ha sido su última temporada con el cuadro blanquiazul.

"Este fue mi último baile para Alianza Lima. Pero, de todas formas, le deseo lo mejor de los éxitos para quienes vengan, para quienes sigan. Siempre estaré apoyando a Alianza en mi casa. Perú es mi segunda casa. Las chicas por cuatro temporadas fueron mi familia. La hinchada fue mi familia por cuatro años", indicó en un primer momento.

"La Marina que llegó al Perú con 26 años no es la misma. He crecido mucho como jugadora. Lo dejamos ahí. Un buen trabajo, las dejamos campeonas y en un mundial. Yo siempre seré parte de esta familia", complementó.

¡𝗦𝗘 𝗗𝗘𝗦𝗣𝗜𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗠𝗢 𝗕𝗜𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗢𝗡𝗔! 👏🏻



Entre lágrimas, Mariana Scherer, una de las protagonistas del bicampeonato de Alianza Lima, ofreció unas emotivas palabras y confirmó su partida de la escuadra 'blanquiazul'. 🏐🔥



🎙 @LorenaJurupe#LaGranFinal#VóleyLovers pic.twitter.com/7KSF2ItX06 — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) May 26, 2025

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Dónde jugará Marina Scherer la próxima temporada?

Luego, al ser consultada sobre cuál sería su destino, no dio razones de su nuevo equipo, pero detalló que ya tiene contrato firmado. Por último, agradeció a los hinchas y espera, en algún momento, rencontrarse con sus compañeras.

"Sí, ya tengo contrato firmado y la otra semana ya daré la noticia", indicó en un primer momento.

"Les doy las gracias porque siempre me apoyaron. Me mandaron muchos mensajes, no puedo contestarle a todas. Gracias, los llevaré siempre en mi corazón. Yo siempre seguiré siendo parte de esta familia porque, vaya donde vaya, siempre seguiré apoyando a Alianza. Esto no es un adiós, es un hasta luego. En algún momento nos volveremos a encontrar", finalizó.