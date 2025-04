Brenda Graff denuncia falta de ambulancia para trasladar a Elis Bento a hospital: “No puede pasar en este tipo de eventos”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes venció por 3-2 a Rebaza Acosta en el partido de vuelta por los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley. Con este resultado, el cuadro crema avanzó a la siguiente instancia del torneo.

Sin embargo, no todo fue buenas noticias para el cuadro merengue. Una de sus principales estrellas, la brasileña Elis Bento, se lesionó durante el encuentro y es duda para las semifinales de la competición.

Al final del partido, la argentina Brenda Graff -en diálogo con la prensa- denunció la falta de una ambulancia en el evento deportivo para que traslade a la brasileña a un hospital o clínica.

“Ojalá que lo de Elis no sea nada y quiero aprovechar para agregar también que con esta situación que pasó, el hecho de que no tuviéramos ambulancias para que la lleven es algo que creo que no puede pasar en este tipo de eventos porque estamos expuestas todo el tiempo a que sucedan cosas, quería agregar eso también del tema de la ambulancia. Hay un camarógrafo que creo que la llevó al hospital o la clínica o algo así”, expresó la voleibolista.

¿Cómo se lesionó Elis Bento?

Elis Bento venía siendo la figura de la remontada de Universitario; no obstante, la brasileña sufrió una lesión promediando el punto 15.

La voleibolista salvó un fuerte mate del equipo rival en el fondo del campo; sin embargo, cuando intentó levantarse, no pudo, quedando tirada en el campo. De inmediato, ingresaron los médicos del cuadro merengue y la Federación Peruana de Vóley para atender a la jugadora.

Posteriormente, la voleibolista fue cargada y trasladada al bando del equipo crema, donde los médicos le colocaron hielo. Tras ello, fue trasladada a un centro médico para recibir atención y evaluar su lesión.