China vs Italia EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 4 de la Semana 2 de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2025?

NO TIME TO BREATHE 🤯😮‍💨



China 🇨🇳 and Japan 🇯🇵 showed nonstop speed, defense, and pure energy — all in this rally 🤩⚡️.



📺 Watch #VNL on VBTV: https://t.co/tLeKGVNZId



🏐 #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/OiGzah2zt7