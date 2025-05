Fernanda Tomé no confirma su continuidad en San Martín: "En los próximos días tomaré una decisión"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Fernanda Tomé es —sin duda alguna— una de las mejores jugadoras de la Liga Peruana de Vóley Apuesta Total. Su temporada en San Martín, a pesar de las lesiones, ha sido perfecta, por lo que muchos equipos se han mostrado interesados en sus servicios.

Al final del extra game contra Universitario por el tercer lugar, la brasileña no confirmó su continuidad con el cuadro Santo. En conversación con Movistar Deportes, dijo que en los próximos días recién iba a definir su futuro.

"Aún yo no sé, pero San Martín es mi casa. Yo nunca me identifiqué tanto con un club como lo hice con San Martín. Vamos a esperar. En los próximos días voy a tomar la decisión que tengo que tomar. San Martín está en mi corazón, pero voy a decidir en los próximos días", indicó.

Luego, en entrevista con los medios, reiteró lo anterior, indicando que en los próximos días viajará a Brasil. “Sobre la siguiente temporada, me iré para Brasil el miércoles, pero aún no he logrado decidir nada. Vamos a ver qué va a pasar, pero tengo pocos días para tomar esa decisión", complementó.

Fernanda Tomé llegará a Universitario

En tanto, al ser consultada sobre la posibilidad de llegar a Universitario, confirmó que ha recibido propuestas de equipos peruanos, pero no mencionó cuál es el club.

“Sí, he recibido propuestas de otros equipos de Perú, pero aún no decidí", dijo al inicio.

"San Martín está en mi corazón. Eso no puedo decir (si ha recibido propuesta de Universitario), pero en dos días tomaré la decisión”, manifestó.